Manuela Arcuri si sposa nel 2022: chi è il fortunato e cosa fa nella vita?

Manuela Arcuri si sposa nel 2022: la bella attrice ha detto sì all’uomo della sua vita, ma chi è il fortunato e cosa fa nella vita?

L’attrice ed ex modella Manuela Arcuri ha finalmente realizzato il suo desiderio, sposarsi con il padre di suo figlio. L’anno in cui avverrà? A quanto pare convolerà a nozze nel 2022. Ma chi è e cosa fa il fortunato sposo?

Manuela Arcuri, circa un mese fa durante una puntata di Verissimo, con Silvia Toffanini, ha espresso il desiderio di sposarsi in Italia con il suo amore. I due sono già genitori di Mattia, nato nel 2014 e la felice coppia ha già percorso la navata nel lontano 2013, in America, celebrando il matrimonio nell’iconica Las Vegas. Alla conduttrice Toffanini, Manuela Arcuri aveva detto: “Aspetto la proposta per sposarci in Italia, sbrigati”. Un messaggio non troppo sottile a suo marito, che a quanto pare non ci ha pensato due volte.

Chi è il futuro marito di Manuela Arcuri e cosa fa nella vita?

L’amore della bella Manuela Arcuri non lavora nel mondo dello spettacolo, ma è un imprenditore edile originario di Monterotondo, in provincia di Roma. Una persona molto discreta e riservata, tant’è che non possiede nessun profilo social. Un uomo d’altri tempi per l’attrice laziale.

Si chiama Giovanni Di Gianfrancesco, ed è pazzo della sua bella Manuela. Non si è fatta attendere la seconda proposta di matrimonio per l’attrice, che presto convolerà a nozze nella sua amata Italia, molto probabilmente come afferma la stessa Manuela “in una spiaggia al tramonto, tra Sabaudia e Latina“.

Manuela Arcuri ha poi raccontato in un intervista al settimanale di Alfonso Signorini, come ha ricevuto la seconda proposta dal suo Giovanni, sorprendendola come lei stessa dice “con qualcosa di unico”. L’imprenditore avrebbe chiesto all’attrice di accompagnarlo a vedere un terreno dove costruire un loro castello. Una volta lì Manuela ha visto volare in cielo un aereo con su scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”. Ovviamente la risposta è stata si.

Un nuovo sogno pronto a realizzarsi per Manuela Arcuri, che ha festeggiato il primo matrimonio con Giovanni quasi 10 anni fa, in America, lontano dalle loro famiglie. Questa nuova celebrazione che avverrà nel 2022 sarà sicuramente un’occasione indimenticabile per la felice coppia e tutta la loro famiglia.