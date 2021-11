Maurizio Costanzo commenta Pretelli a Domenica In: “Se la Venier lo ha scelto significa che…”

L’opinione di Maurizio Costanzo sull’arrivo di Pierpaolo Pretelli a Domenica In: l’ex gieffino è stato fortemente voluto da Mara Venier.

Bellezza, simpatia, semplicità, talento: Pierpaolo Pretelli, tra i protagonisti più amati della scorsa edizione del GF Vip, ha saputo conquistare il pubblico con queste sue qualità che lo rendono, oggettivamente, una grande promessa del mondo dello spettacolo.

Leggi anche————->>>Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più innamorati: “Lo immaginavo così”, la dolcissima dedica sui social

Il suo talento è stato visibile a tutti già durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia: bravissimo ad imitare, a tenere il palcoscenico, versatile e in grado di trasmettere emozioni, fu premiato dai telespettatori che lo elessero secondo solo rispetto al ‘gigante’ Tommaso Zorzi.

Degna di lodi anche la sua esperienza all’edizione di Tale e Quale Show appena conclusa che lo ha visto quasi sempre il più votato dal popolo social. E per finire, anche ‘zia Mara’ lo ha voluto con sé a Domenica In. Insomma, per il modello originario di Maratea sembra proprio arrivata ‘la svolta’.

La notizia della sua inclusione nel cast della domenica di Rai 1 è stata accolta con gioia da moltissimi, eppure anche in questo caso non sono mancate critiche alla scelta di Mara Venier. Secondo alcuni, la conduttrice avrebbe scelto Pierpaolo per la sua prestanza fisica più che per un merito effettivo.

Sulla polemica è intervenuto Maurizio Costanzo che ha espresso il suo pensiero sulle pagine del settimanale Nuovo dove gestisce da anni una rubrica.

Pierpaolo Pretelli a Domenica In: le parole di Maurizio Costanzo sulla scelta della Venier

Già ospite in trasmissione ne corso della sua esperienza a Tale e Quale Show, tra la padrona di casa di Domenica In e il fidanzato di Giulia Salemi sembra esserci una grande stima reciproca. D’altronde, la presentatrice veneziana è una donna dalla lunga carriera in tv e perciò sicuramente in grado di riconoscere le doti artistiche di Pretelli.

Leggi anche————>>>Pierpaolo Pretelli, cosa faceva prima del successo? Salta fuori solo adesso

A spegnere le polemiche sulla questione ci ha pensato Maurizio Costanzo che con la sua nota lucidità di giudizio, ha affermato: “Se la Venier ha scelto Pierpaolo significa che questo signore ha delle capacità. Mi risulta che a Tale e Quale si sia distinto, cantando molto bene. Inoltre non mi pare che Mara gli abbia dato una rubrica su arte e cultura: per lui è stato pensato uno spazio leggero di intrattenimento. Dovremmo avere meno pregiudizi perché a giudicare ci pensa sempre il pubblico”.

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con lui?