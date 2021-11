Era il 1990 e Nino Buonocore conquistava tutti con la sua canzone ‘Scrivimi’: com’è cambiata la sua vita a distanza di 30 anni dal successo.

Se dovessimo fare riferimento a quelle canzoni che, in tutti questi anni, sono state considerate tra le più romantiche, ‘Scrivimi’ occuperebbe sicuramente i primi posti. Pubblicata da Nino Buonocore, cantautore napoletano, nel 1990, il singolo ha riscosso un successo davvero spropositato. E continua a riscuoterlo ancora adesso nonostante siano passati più di 30 anni.

Leggi anche –> Ricordate gli Aqua? Il loro ‘Barbie Girl’ ha fatto impazzire: come sono diventati e cosa fanno oggi

Considerato un vero e proprio inno all’amore, la canzone di Nino Buonocore racconta il disperato desiderio di risentire, anche con un semplicissimo gesto, di risentire un amore perduto nel corso del tempo. Che sia una lettera, un messaggio o molto altro ancora, per l’innamorato in questione è fondamentale non interrompere i rapporti con la donna amata in passato. Insomma, una canzone che, seppure risalente a 30 anni fa, è sempre attuale. Cosa sappiamo, però, del suo cantante? Appurato che ne è trascorso di tempo dal singolo, siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita del buon Nino Buonocore? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> È stata la leader della ‘Premiata Ditta’, sapete cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita dopo 15 anni

Nino Buonocore oggi, com’ è cambiata la sua vita dopo il successo di ‘Scrivimi’?

Sono davvero tantissime le persone che, almeno una sola volta nella vita, hanno canticchiato la canzone ‘Scrivimi’ e che si sono chiesti cosa faccia oggi, a distanza di più di 30 anni, il suo cantante. Nino Buonocore, dopo il singolo pubblicato nel 1990, ha riscosso un successo davvero incredibile. Classificatosi al terzo posto del Festivalbar di quell’anno e al secondo del Cantagiro, il cantautore napoletano ha dato origine agli anni d’oro della sua carriera. Com’è oggi, però, la sua vita?

Leggi anche –> Ha vestito i panni di Mercoledì nella serie ‘La famiglia Addams”, aveva soltanto 6 anni: oggi ne ha 63, clamoroso colpo di scena

Forte non tutti sanno che ancora adesso, a distanza di anni, Nino Buonocore continua a vivere di musica. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo visto sul placo de La canzone segreta per una sorpresa a Romina Power. E, da quanto si apprende dal web, proprio in questo stesso anno, ha pubblicato il suo nuovo album.

Insomma, ne è trascorso di tempo, ma Nino Buonocore continua ad essere ricordato come un vero e proprio poeta della musica italiana. Vi piacerebbe rivederlo sui nostri schermi?