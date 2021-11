Paola Turani, la nota influencer è sommersa dalle critiche per ciò che ha fatto dopo il parto: “sempre le donne”

Paola Turani, famosa influencer bergamasca, dopo il parto del suo piccolo Enea Francesco viene sommersa dalle critiche per una decisione presa. L’influencer non ci sta e sbotta! “Sono sempre le donne”.

Paola Turani, dopo anni di tentativi e sofferenza è riuscita finalmente a coronare il suo più grande desiderio, avere un bambino. Il piccolo Enea Francesco, avuto con il marito Riccardo Serpellini, è arrivato ormai un mese fa e la coppia non potrebbe essere più felice. L’ influencer aveva già raccontato la sua esperienza di infertilità, sensibilizzando sull’ argomento. Dopo vari tentativi Paola e Riccardo sono diventati genitori. Ovviamente non sono mancate le critiche alla neo mamma per quanto riguarda il suo stile di vita e come si prende cura del bambino.

Paola Turani dopo il parto è sommersa dalle critiche

La vita dell’ influencer, si sa, espone molto la vita privata al grande pubblico, soprattutto per Paola Turani, che si racconta quotidianamente senza filtri. A un mese di distanza dalla nascita del primo figlio, Paola viene sommersa dalle critiche per una decisione presa. La bella modella e influencer ha sempre rivendicato il diritto di ogni madre di prendersi del tempo per sé stessa e per il proprio figlio, ma ha anche affermato che è giusto poi tornare al proprio lavoro, che ovviamente è una parte importante per ogni persona.

La Turani infatti, sta lentamente riprendendo i suoi impegni lavorativi e questo ha scatenato una pioggia di critiche, provenienti soprattutto da altre donne. Quando Paola ha raccontato sui suoi profili social, di avere un servizio fotografico a Milano, “le haters” si sono scatenate. L’ influencer si è mostrata sorpresa e dispiaciuta delle critiche, soprattutto perché, come scrive lei stessa in risposta a un commento, “Tutti a criticare. Sempre da altre donne poi”.

Ovviamente Paola Turani si è sentita offesa e poco supportata, soprattutto dalle stesse donne che la seguono. Una sorellanza mancata per la modella che si difende: “saranno affari miei quando e come tornare a lavorare”.

Un bell’esempio quello della Turani, che sprona tutte le donne a essere sempre sé stesse e a scrollarsi di dosso le critiche inutili, perché ogni donna è diversa e libera.