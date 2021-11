È una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip, ma non tutti conoscono questo retroscena su Soleil Sorge: l’avreste mai detto.

Una cosa è certa: Soleil Sorge è tra le protagoniste indiscusse di questo GF Vip. Sempre pronta a mettersi in gioco e ad esprimere la sua opinione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, tra i volti più amati e discussi di questa sesta edizione del reality.

Ancora prima di prendere parte al GF Vip, Soleil Sorge si è fatta apprezzare dal pubblico italiano già in diverse occasioni. A Miss Italia, ad esempio, l’abbiamo conosciuta per la prima volta e non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare la sua bellezza. A Uomini e Donne, inoltre, oltre che per il suo fascino, la splendida Sorge si è fatta amare anche per il suo carattere forte e determinato. Insomma, Solei è tra quei personaggi che si è fatta conoscere in tutte le sue sfaccettature. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena su di lei.

Forse non tutti conoscono questo retroscena su Soleil Sorge: l’avreste mai detto?

Cosa ne pensate del percorso di Soleil Sorge nella casa del GF Vip? Seppure sia, spesso e volentieri, al centro dell’attenzione di tutti e di polemiche, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne può essere chiaramente definita una delle protagoniste indiscusse. Sempre pronta a non tirarsi indietro, abbiamo visto come la Sorge dice chiaramente sempre la sua opinioni senza nascondersi dietro un dito.

Soleil Sorge è sicuramente amatissima e questo ce lo conferma che tutte le volte che è finita in nomination è stata salvata, ma siamo sicuri che non tutti conoscono questo retroscena su di lei. Ad esempio, vi siete mai chiesti quali siano origini? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma la splendida Soleil non è affatto nata in Italia. Certo, oggi vive nel nostro paese ed è a tutti gli effetti una sua cittadina, ma da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia nata a Los Angeles.

Diteci la verità: voi lo sapevate?