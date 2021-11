Vi ricordate del bellissimo Tarabas, l’eroe di Fantaghirò? Sono trascorsi anni dal successo della serie, ma cosa fa oggi? Clamoroso colpo di scena!

È stata la miniserie evento degli anni ’90, Fantaghirò. Andata in onda per la prima volta nel 1991, le avventure della giovanissima e coraggiosissima Fantaghirò hanno saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno.

Leggi anche –> Era il 1990 e il brano ‘Scrivimi’ conquistava tutti con le sue parole: sono trascorsi 30 anni, com’è cambiata la vita di Nino Buonocore

Nel corso delle edizioni di Fantaghirò, abbiamo conosciuto tantissimi personaggi. Come dimenticare, ad esempio, proprio la protagonista indiscussa della miniserie interpretata dalla mitica Alessandra Martines. Oppure, il bel Romualdo. Ma non è affatto finita qui. Per tutti gli appassionati della serie tv, è davvero impossibile dimenticarsi anche lui: il tenebroso Tarabas. Entrato a far parte del cast nel corso della terza e quarta stagione, l’eroe ha avuto inizialmente un ruolo perlopiù negativo. Sono trascorsi poco meno di 30 anni dalla fine della serie televisiva, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi il suo interprete? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un clamoroso colpo di scena.

Leggi anche –> È stata una protagonista indiscussa del GF 4, com’è la sua vita dopo 17 anni? Non immaginereste mai

Com’è cambiata la vita di Tarabas dopo il successo di Fantaghirò? Clamoroso colpo di scena

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Fantaghirò, il tenebroso Tarabas. Entrato a far parte del cast fisso dell’amatissima serie televisive nel corso della terza stagione, l’attore ha saputo riscuotere un successo impressionante sin da subito. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Da una bellezza davvero incantevole, l’attore ha facilmente fatto innamorare milioni e milioni di ragazzine. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui?

Leggi anche –> Ha vestito i panni di Mercoledì nella serie ‘La famiglia Addams”, aveva soltanto 6 anni: oggi ne ha 63, clamoroso colpo di scena

Appurato che il successo riscosso dopo Fantaghirò è stato davvero incredibile, tanto è vero che ha saputo cavalcare l’onda del successo in men che non si dica, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che l’ultima apparizione di Nicholas Rogers – è questo il suo vero nome – risalga esattamente al 2005. Da quel momento, il buio totale. Ad oggi, infatti, sembrerebbe che l’attore abbia completamente salutato il mondo dello spettacolo. E si stia dedicando alla sua famiglia. Su Fanpage, infatti, si legge che nel 2007 ha sposato la sua fidanzata storica. E che a Sydney, città dove vivono, sono titolari di una società che si occupa di vendita e compravendita di mobili ed arredi per alcune attività.

Insomma, un colpo di scena davvero clamoroso, che dite?