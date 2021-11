Uomini e Donne, “Abbiamo finalmente deciso”: annunciata la data delle nozze, che gioia per l’amatissima coppia, nata nella trasmissione di Maria De Filippi.

Di amori, nello studio di Uomini e Donne, ne sono nati davvero tantissimi. Ma poche coppie riescono ad emozionare il pubblico ancora dopo anni, come quella di cui vi parliamo oggi. Una coppia su cui in molti non avrebbero scommesso, ai tempi del programma. Qualche ora fa l’annuncio tanto atteso: si sposano!

La notizia del matrimonio era nell’aria già da un po’, ma finalmente è arrivata la data ufficiale: ad annunciarlo è stata la bellissima ex corteggiatrice su Instagram. Diamo un’occhiata!

Uomini e Donne, “Abbiamo finalmente deciso”: la coppia annuncia la data delle nozze

“Abbiamo finalmente deciso, il 29 maggio 2022 ci sposeremo!“. Poche e semplici parole, che hanno fatto impazzire i fan della coppia. Una coppia nata diversi anni fa a Uomini e Donne, dove lui era troniste e le una giovane corteggiatrice. Tra loro è stato un colpo di fulmine e, oggi, insieme hanno costruito una splendida famiglia. Avete capito di chi stiamo parlando?

Proprio di loro, Beatrice Valli e Marco Fantini! Finalmente la coppia ha annunciato la data esatta del matrimonio, che finora avevano tenuto nascosta. “Speriamo di non rimandare più”, scrive Beatrice nel post. La prima proposta di matrimonio, infatti, era arrivata nel 2020, ma a causa del Covid la coppia ha dovuto rimandare le nozze. Che si sarebbero dovute svolgere nel 2021, ma anche in questo caso le limitazioni hanno impedito di realizzare la festa che desideravano.

Ora non ci sono più dubbi: Marco e Beatrice convoleranno a nozze il 29 maggio del 2022, e noi non vediamo già l’ora di scoprire tutti i preparativi e, soprattutto, di vedere l’abito scelto dalla meravigliosa influencer. Il post ha ottenuto una valanga di likes e commenti, ricchi di auguri per i futuri sposi, già genitori di Bianca, Azzura e Alessandro: quest’ultimo è il figlio di Beatrice, nato da una precedente relazione.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri ai futuri sposi Beatrice e Marco!