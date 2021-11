Il vincitore del Grande Fratello approda a Beautiful: l’annuncio fa impazzire i fan della famosa soap opera americana.

Un successo internazionale, che dura da ben 35 anni. Parliamo della soap opera Beautiful, che tiene compagnia ai telespettatori di tutto il mondo dal lontano 1987! Colpi di scena e sorprese a non finire nella serie tv, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester. Ma i personaggi passati per Los Angeles in tutti questi anni sono stati davvero tantissimi. E, in arrivo, ci sono sorprese che vi lasceranno senza parole!

Oltre ai clamorosi ritorni di cui vi abbiamo già parlato, quello di Taylor Hayes in primis, ci sarà l’arrivo di nuovi personaggi e alcune guest star, che appariranno nella soap per alcuni episodi. È il caso di un ex vincitore del Grande Fratello, che approda nella soap con grande gioia dei fan. Scopriamo i dettagli!

LEGGI ANCHE —->Beautiful, anticipazioni americane: Hope contro Ridge, da che parte starà Brooke?

Dal Grande Fratello a Beautiful: il vincitore del reality nel cast della soap!

Se nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, tenetevi forte perché in arrivo ci sono ancora grandissime sorprese. Una di questa è rappresentata dall’apparizione nello show di un amatissimo vincitore del Big Brother, la versione americana del Grande Fratello!

Si tratta di Xavier Prather, il vincitore dell’edizione numero 23 del reality show. Non sappiamo ancora molto del suo personaggio, ma pare che apparirà in due episodi, che negli Usa sono andati in onda dall’8 novembre. In Italia, ovviamente, dovremo aspettare diversi mesi per vedere queste puntate. L’annuncio è apparso nei giorni scorsi sia nella pagina ufficiale del Big Brother che in quella della soap opera, il cui titolo originale è The Bold and The Beautiful. Ecco uno scatto, in cui Xavier è con altri attori della soap:

LEGGI ANCHE —->Beautiful, anticipazioni americane: nuovo amore per Katie Logan, sarà lui a farle dimenticare Bill?

Una sorpresa bellissima per i fan americani, che potranno vedere la star del GF nell’amatissima soap. E voi, state seguendo le puntate italiane? I nuovi episodi sono in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13 e 40.