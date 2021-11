La sua voce è inconfondibile: ha vinto Sanremo nel 2003, ma cosa fa oggi?

Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2003: la sua voce oggi è davvero inconfondibile, ma siete curiosi di sapere cosa fa? I dettagli.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dobbiamo ammetterlo! Stiamo parlando proprio di lei: famosissima ed amatissima cantante italiana, nonché vincitrice del Festival di Sanremo nel 2003. La sua voce, ancora oggi, è davvero inconfondibile. E, soprattutto, continua ad essere apprezzatissima.

La musica italiana, diciamoci la verità, vanta di voci davvero impressionanti. A partire da Al Bano, star della musica, fino ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone e tanti altri ancora, sono davvero numerosissimi e diversi gli artisti che rendono speciale la nostra musicale. E che permettono di farci riconoscere anche all’estero. Ne sono l’esempio lampante i Maneskin, quindi. Che, per la prima volta in assoluto, hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Ma non solo. Se dobbiamo nominare tutti i grandi della musica nostrana, non possiamo fare a meno di citare anche lei: la simpaticissima Alexia. Cantante amatissima e da una voce incredibile, l’interprete vanta un successo davvero clamoroso. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Ha vinto Sanremo nel 2003, ma sapete cosa fa oggi? Forse non tutti lo sanno, ma…

L’esordio di Alexia sulla scena musicale nostrana è avvenuta tantissimi anni fa. Correva esattamente il 1989 quando, davvero giovanissima, si faceva notare con i suoi primi singoli. Da quel momento, la splendida cantante ha cavalcato la cresta dell’onda, non si è mai più fermata e, soprattutto, è diventata quello che ad oggi è: una voce amatissima! Non è un caso, infatti, se col suo singolo ‘Per dire di no’ è riuscita anche ad accaparrarsi la vittoria al Festival di Sanremo nel 2003.

Cosa sappiamo, però,a desso sul suo conto? Ad esempio, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Senza alcun dubbio, sareste davvero in tantissimi che ve lo chiedete. E noi siamo qui apposta per darvi una risposta! Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, ad oggi, il suo impegno nell’attività musicale non sia affatto cambiato. Oltre al suo ultimo capolavoro, datato 2017, nel Luglio scorso, la cantante ha pubblicato una collaborazione con Achille Lauro e Capo Plaza.

Diteci la verità: anche voi provate una profonda stima nei suoi confronti, vero?