Alessandro Borghi è un attore amatissimo, ma non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto: sapete che faceva prima del successo?

Nato a Roma nel 1986, Alessandro Borghi ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Dapprima come attore, seppure in piccoli ruoli, in alcuni sceneggiati televisive ed, in seguito, attore cinematografiche, il simpaticissimo romano vanta di una carriera davvero impressionante.

Leggi anche –> Enzo Miccio, forse non tutti conoscono questo incredibile retroscena: l’avreste mai detto?

L’esordio sul grande schermo, forse non tutti lo sanno, è arrivato esattamente nel 2011 con il film ‘Cinque’. Da quel momento, Alessandro Borghi non si è mai più fermato. Protagonista indiscusso di un’amatissima serie televisiva, l’attore romano ha interpretato tantissimi ruoli. E, grazie alcuni di essi, ha avuto la possibilità di ottenere tantissimi riconoscimenti e premi. Come dimenticare, ad esempio, la sua eccellente interpretazione di Stefano Cucchi nel film ‘Sulla mia pelle’, ma anche quella nella serie televisiva ‘Diavoli’. Insomma, sarà pure giovanissimo, eppure il suo curriculum è davvero impressionante. Vi siete mai chiesti, però, che lavoro facesse prima di diventare un attore? Ad oggi è amatissimo e famosissimo, ma cosa faceva prima di intraprendere questa strada? Retroscena pazzesco!

Leggi anche –> Non saranno felici le ammiratrici di Alessandro Borghi: la notizia come un fulmine a ciel sereno

Alessandro Borghi, retroscena clamoroso: cosa faceva prima del successo?

È da quando è apparso per la prima volta sul grande e piccolo schermo che Alessandro Borghi ha saputo cavalcare l’onda del successo. Siete curiosi, però, di sapere che lavoro faceva prima di diventare attore? Come dicevamo precedentemente, il suo esordio, soprattutto quello al cinema, è arrivato nel 2011. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Ma prima di questo, però, cosa faceva?

Leggi anche –> Alessandro Borghi, sui social spuntano foto dei suoi piedi: avete notato quel ‘particolare’?

Seppure Alessandro Borghi sia amatissimo, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto? A quanto pare, sembrerebbe che la passione per la recitazione ce l’abbiamo avuta da sempre. L’esordio, però, è avvenuto un po’ più in là. A tal proposito, sapete cosa faceva prima di diventare attore? Ebbene: da quanto si legge, sembrerebbe che il buon Borghi abbia iniziato a lavorare come stuntman. Davvero incredibile, vero, come retroscena? Come darvi torto! D’altra parte, questo non fa altro che sottolineare quanto la sua forza d’animo sia stata davvero incredibile.

Voi lo sapevate?