Beautiful, anticipazioni americane: nuovi problemi tra Liam e Hope, stavolta c’entra un uomo; scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

In Beautiful, si sa, i tira e molla tra le coppie sono al centro della trama da sempre. E tra le coppie più turbolente degli ultimi anni c’è senza dubbio quella formata da Liam Spencer e Hoper Logan. Litigi ed allontanamenti continui a causa soprattutto del triangolo amoroso con Steffy Forrester, ma ben presto i problemi saranno causati da un’altra persona!

Nuovi conflitti sono in arrivo tra la coppia e la “colpa” sarà di un personaggio che sta per fare il suo ritorno a Los Angeles. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, per voi le anticipazioni provenienti dagli USA!

LEGGI ANCHE ——>Beautiful, anticipazioni americane: terremoto in casa Forrester, cacciata dalla casa di moda!

Beautiful, nuovi problemi tra Liam e Hope: le anticipazioni americane vi lasceranno di stucco

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, tra Liam e Hope sembra esserci un clima sereno. Ebbene, tenetevi forte perché nella coppia arriveranno nuovi, clamorosi, problemi! Nuovi tradimenti, nuovi ostacoli da superare e nuovi conflitti per il figlio di Bill e la figlia di Brooke! A creare nuovi dissapori tra la coppia ci penserà proprio lui… di chi parliamo?

Di Deacon Sharpe, il padre di Hope, che tornerà presto a Los Angeles più carico che mai! Il suo obiettivo? Recuperare il tempo perso con la figlia e instaurare un rapporto con lei. Un ritorno che non farà piacere a tutti, tra cui appunto Liam, che si opporrà fortemente al riavvicinamento tra Deacon e Hope. Non è quello che, però quest’ultima vuole: Hope è intenzionata a conoscere meglio il papà. Da qui nasceranno grandi problemi di coppia! Ma a quanto pare non solo per loro…

Anche Ridge sarà tra quelli non proprio felici per il ritorno di Deacon e, quando troverà quest’ultimo a casa con Brooke e Hope, andrà su tutte le furie. Peccato che pare proprio che Brooke sia dalla parte di Deacon e della figlia, sperando che i due possano costruire finalmente un rapporto…. Che Deacon metterà zizzania anche tra Brooke e Ridge? Sembra molto probabile!

LEGGI ANCHE —–>Il vincitore del Grande Fratello approda a Beautiful: l’annuncio fa impazzire i fan

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità dell’amatissima soap opera americana. Voi la state seguendo?