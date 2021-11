Lo stile della casa di Giorgio Panariello è davvero incredibile, ma voi l’avete mai vista? Dal soggiorno alla cucina: vi incanterete a guardarla!

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Giorgio Panariello. Entrato a far parte dello spettacolo nostrano quando era soltanto un ragazzino, il simpaticissimo attore e conduttore ha saputo facilmente conquistare tutti. E, diciamoci la verità, conoscendo la sua bravura,non fatichiamo affatto a capirne il motivo!

Amatissimo ed apprezzatissimo da tutto il pubblico italiano, il buon Giorgio Panariello vanta di un seguito davvero clamoroso. Basti pensare che il suo ultimo programma, quello condotto insieme al mitico Marco Giallini, si è dimostrato un vero e proprio successo. E, sia chiaro, il suo seguito non si limita affatto alla sfera televisiva, ma si estende fino ai social. Su Instagram, infatti, il simpaticissimo Panariello è davvero attivo. E,spesso e volentieri, si diletta a condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della sua casa. Voi l’avete mai vista? Lo stile è davvero pazzesco! A partire dal soggiorno alla cucina: ci penseremo noi a dirvi ogni cosa.

Avete mai visto la casa di Giorgio Panariello? È pazzesca!

Forse non tutti lo sanno, ma la casa di Giorgio Panariello è davvero pazzesca! Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi scatti. Vi assicuriamo: resterete davvero a bocca aperta!

Siete pronti per questo tour nella casa di Giorgio Panariello? Ci pensiamo immediatamente:

Partiamo immediatamente da questa parte della sua casa. Supponiamo che questo sia il soggiorno di casa. Da qui si può chiaramente vedere non soltanto l’enorme vetrata che affaccia su un piccolo terrazzino, ma anche l’arredamento che l’attore ha scelto per questa zona. Completamente rivestita da pareti bianche e mobili altrettanto chiari, la stanza si presenta piuttosto spaziosa e luminosa. Infine, non si può fare a meno di notare i ripiani ricchi di libri, foto e piccolo oggetti.

Altro piccolo ‘dettaglio’ di casa Panariello! Non sappiamo in quale zona ci troviamo, una cosa è certa: lo stile è davvero pazzesco! Non soltanto, infatti, non passano affatto inosservate quegli oggetti di colore chiari posizionati di lato al mobile bianco, ma l’occhio non può fare a meno di guardare l’enorme pianta posizionata nel bel centro della stanza e un mobiletto, di colore nero, su cui sono presenti libri, statuette ed anche un tapiro d’oro.

Molto probabilmente, da qui si vede molto meglio. Giorgio Panariello è intento a scrivere in compagnia del suo amico a quattro zampe. I nostri occhi sono immediatamente caduti sul dipinto attaccato alla parete, che sembrerebbe stile ‘etnico’, e il mobile di colore chiaro che da alla casa un tocco di modernità.

Infine, non può affatto mancare uno sguardo alla cucina! Non abbiamo una grandissima visuale, è vero! Eppure, si nota chiaramente che anche questa zona di casa sia chiara e, a quanto pare, i mobili siano scuri.

Cosa ci dite? Vi piace?