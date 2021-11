Confessione choc avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip, nessuno se lo aspettava: “finito il GF Vip mi ritiro di nuovo”.

Durante la notte dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 8 novembre, uno dei concorrenti ha fatto delle rivelazioni choc riguardanti il suo futuro. Nessuno si aspettava questa dichiarazione: “finito il GF Vip mi ritiro di nuovo”.

Dopo la fine della diretta, i concorrenti della casa più spiata d’Italia, si lasciano andare in giochi e festa. Durante il GF Vip Game Night infatti, i partecipanti vip si divertono e partecipano ad alcuni giochi, tra cui l’ormai celebre bacio cinematografico creato dal concorrente Alex Belli. Prima di uno di questi baci cinematografici, un concorrente esterna la sua malinconia e le sue perplessità sul futuro, all’amico e coinquilino. Così arriva la rivelazione che non ci saremmo mai aspettati: “finito il Grande Fratello, mi ritiro di nuovo”.

Confessione inaspettata: “finito il GF Vip mi ritiro”

Ciò che è stato rivelato nella tarda ora all’interno della casa è che un concorrente pensa seriamente di abbandonare la carriera televisiva. Si tratta del solare Davide Silvestri, noto per aver partecipato a molti programmi tv e film, oltre che nel teatro. Davide Silvestri aveva già raccontato ad Alfonso Signorini di aver voluto, ad un certo punto, abbandonare il mondo dello spettacolo per ritirarsi a una vita più semplice e meno stressante. Infatti Silvestri è poi andato a lavorare insieme al padre nell’impresa di famiglia, suscitando l’orgoglio del genitore.

Davide Silvestri, poco prima dei giochi, si lascia andare a una intensa malinconia, così l’amico che gli è più vicino, l’attore Alex belli, lo va a consolare. Silvestri rivela che non gli manca affatto recitare, ma che anzi, è felice di aver abbandonato la professione. Continua dicendo che recitare è molto divertente, ma che non sente di proseguire verso il sogno della recitazione. Inoltre Davide Silvestri confessa ad Alex belli che: “dopo il Grande Fratello mi ritirerò di nuovo, come è già successo”.

A queste parole, l’amico e collega Alex Belli tenta di consolarlo e convincerlo, dicendogli che ha un grande talento e che ormai conosce bene il mestiere. Continua dicendo che: “Fai un reality e poi ti ritiri? Semmai dovresti finire questo e non farne più di simili”. Davide Silvestri a quel punto ammette che il GF si sta rivelando più difficile del previsto, “più che divertirmi non so cosa fare qui dentro, non sono completamente a mio agio”.

Chissà quale piega prenderà la carriera di Davide Silvestri. Ovviamente noi ci auguriamo di vederlo ancora a lungo in televisione per goderci la sua simpatia e umiltà.