In Bitter Sweet ha interpretato Demet: com’è oggi l’attrice dopo la fine della soap opera?

La storia d’amore tra Ferit Aslan e Nazli Pinar è stata protagonista della bellissima serie turca Bitter Sweet. Sono passati circa due anni da quando, da noi in Italia, è andata in onda. Dal giugno al settembre 2019 ci ha fatto compagnia e ha appassionato grandi e piccini.

La storia dell’adozione di Bulut, il bambino, nipote di Ferit, ha tenuto incollati alla televisione i telespettatori. Alla fine, il lieto fine c’è stato, e non solo l’amore ha trionfato, ma il piccolo è stato affidato proprio alle cure di Nazli e del suo amato. I personaggi che hanno cercato di ostacolare l’amore tra i due protagonisti e l’adozione del bambino, sono stati tanti. Ricordate Demet? La donna, insieme a suo marito Hakan, ha tentato in tutti i modi di ricevere l’affido del bambino, per pura vendetta e gelosia, ma alla fine non ci è riuscita. Questo perspicace personaggio è stato interpretato da Alara Bozbey, sapete com’è oggi l’attrice? Resterete di stucco nel vederla.

Ha interpretato Demet in Bitter Sweet: l’attrice oggi si mostra così e conquista i follower

Bitter Sweet è una soap opera turca che abbiamo visto due anni fa, esattamente dal giugno al settembre del 2019. In Turchia, invece, è stata trasmessa qualche anno prima. Al centro della trama, la storia d’amore tra Ferit Aslan e Nazli e l’adozione del piccolo Bulut.

Quest’ultimo perde i genitori in un incidente e viene affidato alle cure dei suoi zii. Ma accade qualcosa di inaspettato che stravolge tutto. Il bambino passa dalla casa di Ferit a quella di Demet e Hakan. Ricordate Demet? Nella serie era ancora innamorata di Ferit e cerca in tutti i modi di ostacolare la sua vita e il suo amore, senza riuscirci. Ma ci chiediamo, dopo due anni dalla fine della soap opera, com’è l’attrice oggi?

Questo uno scatto social pubblicato da Alara Bozbey, cosa ne pensate? Non sembra assolutamente diversa dal suo personaggio in Bitter Sweet, non trovate? L’unico dettaglio che salta all’occhio è che, osservando il suo profilo instagram, notiamo un look differente. Alara veste molto più casual, mentre Demet era sempre in abiti eleganti. Che dire, oltre ad essere un’attrice eccezionale è anche una donna bellissima.