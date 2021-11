GF Vip, arriva il comunicato ufficiale: ora non ci sono più dubbi; cosa accadrà nella sesta edizione del reality show di Canale 5.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Nella casa più spiata della tv sta accadendo di tutto: la convivenza tra i concorrenti si fa sempre più complicata e le discussioni sono all’ordine del giorno. Ma come reagiranno i ‘vipponi’ quando scopriranno l’ultima grande novità?

L’annuncio è arrivata con un comunicato ufficiale nella giornata di ieri, ma a comunicare la notizia in diretta è stato anche Alfonso Signorini, nel corso della puntata di ieri sera, venerdì 12 novembre. Scopriamo i dettagli!

GF Vip, comunicato ufficiale: l’annuncio è arrivato anche in diretta

Appassionati del Grande Fratello Vip, tenetevi forte: c’è una notizia meravigliosa per voi. Una notizia che, in realtà, era già nell’aria da diverse settimane, ma solo ieri è arrivata la conferma ufficiale. La sesta edizione del GF Vip diventerà l’edizione più lunga di sempre!

Si, perché come annunciato attraverso un comunicato dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, il GF Vip sarà in onda fino a marzo 2022! Merito del grande successo ottenuto dal reality condotto da Alfonso Signorini. Di lui il direttore ha scritto: “Il suo stile detta ritmo alle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia”.

Insomma, i ‘vipponi’ dovranno restare chiusi in casa ancora per molti mesi e trascorrere lì anche le vacanze di Natale, proprio come è successo per la passata edizione. Che, però, si è conclusa a inizio marzo: a quanto pare stavolta si andrà avanti fino ad almeno la metà di marzo.

L’annuncio è arrivato anche ieri sera, in diretta, durante la puntata. Insomma, non ci resta che scoprire chi saranno i nuovi concorrenti che si aggiungeranno ai vip già in casa. Le indiscrezioni sono già tantissime e noi non vediamo l’ora di scoprire tutti ii dettagli! Felici per questa notizia?