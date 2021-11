Arriva la tremenda confessione sulla concorrente del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani: “da piccola è stata bullizzata”.

In un’intervista alla rivista Novella 2000, una persona molto vicina alla showgirl Francesca Cipriani, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, racconta la sofferenza che ha dovuto affrontare la gieffina: “da piccola è stata bullizzata”.

Conosciamo Francesca Cipriani per il suo carattere spumeggiante e per la sua inesauribile allegria. Durante lo scorrere delle puntate però, abbiamo conosciuto un nuovo lato dell’ex pupa. Una parte in ombra del suo carattere, che le ha causato tantissime sofferenze, e che ancora oggi la fa chiudere nel suo mondo. In un intervista a Novella 2000 arriva una persona che conosce molto bene Francesca Cipriani, e che rivela dettagli incredibili sul suo passato.

GF Vip, rivelazione su Francesca Cipriani: “da piccola è stata bullizzata”

A quanto pare il doloroso passato della showgirl Francesca Cipriani riemerge con forza. Dopo il suo racconto sulla sofferenza attraversata per via della separazione dei suoi genitori, e del bullismo dei suoi coetanei, arrivano nuove rivelazioni sul suo passato. A parlare è proprio la mamma della Cipriani, Rita De Michele. La donna rivela durante l’intervista che Francesca oltre ad aver sofferto per la separazione tra lei e l’ex marito, è stata vittima di bullismo per la sua malformazione al seno.

A quanto pare la bella Francesca ha avuto molti problemi riguardanti la salute del suo seno, ma la gente non è stata affatto delicata nei suoi confronti. La madre ha poi dichiarato che il primo intervento al seno fatto da Francesca era per correggere una grave malformazione. “L’intervento è stato prescritto da un medico” sottolinea. I successivi interventi di Francesca, sia al seno che ai glutei, hanno invece fatto storcere il naso alla madre, che però ha dichiarato che: “le sono stata comunque vicina, ogni mamma desidera la felicità per i propri figli”.

La madre ha poi concluso l’intervista spiegando che la sofferenza di Francesca per il divorzio dei genitori, le ha causato un attaccamento morboso nei confronti dell’attuale fidanzato Alessandro Rossi. Tuttavia, Rita De Michele afferma che Alessandro è un bravissimo ragazzo e che spera in un lungo futuro per la coppia. “Quando sta con lui Francesca è serena, pian piano supererà tutti i suoi traumi passati”.

Così come la madre, anche noi ci auguriamo un felice futuro per la simpaticissima Francesca Cipriani!