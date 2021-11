GF Vip, “Non le voglio vedere ste c**** di scene!”: il concorrente sbotta dopo la puntata; ecco cosa è successo nella casa.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Ieri sera, 13 novembre 2021, è andata in onda una nuova puntata in diretta, durante la quale è successo davvero di tutto. E il post puntata è stato altrettanto scoppiettante!

Poco dopo il termine della puntata, uno dei concorrenti si è lasciato andare ad uno sfogo decisamente forte. Uno sfogo durante il quale ha ammesso di essere stanco della situazione creatasi attorno al suo personaggio. Ecco di cosa si tratta e cosa è successo.

GF Vip, “Non le voglio vedere ste c**** di scene!”: Alex Belli su tutte le furie nel post puntata

Anche ieri, una puntata decisamente accesa del GF Vip. E, ancora una volta, protagonista assoluto della serata Alex Belli. Il feeling con Soleil Sorge fa ancora molto discutere e, ieri, è tornata in studio Delia, per un confronto acceso con la coinquilina di suo marito. Ebbene, dopo la puntata, Alex ha letteralmente perso le staffe.

L’attore ha ammesso di esserci rimasto molto male quando ha saputo che Delia non ha voluto incontrare anche lui ieri sera: “Sono rimasto senza parole. Cosa posso dire che sono contento? Tutti ricevono sorprese belle e io…”, si sfoga l’attore con Soleil. Dopo, volano parole forti: “Che c*** di spettacolo di m**** è quello? Quello non è il mio spettacolo, non è la mia vita, non è quello che mi rappresenta. Io non sono quella persona, sono un’artista, non faccio ste str******”

“Io sono vero, dissacrante, sono contrastante, ma sono quelle le scene che voglio vedere. Non le voglio vedere ste c**** di scene. Basta.”, conclude Alex Belli, con un tono molto acceso. Sarà davvero finita qui o si parlerà ancora di questa storia? Non ci resta che attendere le prossime puntate!