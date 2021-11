GF Vip,arriva una notizia dolcissima: si sposano! E i figli? “Poche possibilità”

Gf Vip, è arrivata una notizia dolcissima, l’ex concorrente si sposa e racconta i dettagli del matrimonio.

E’ arrivata poco meno di un mese fa la notizia più dolce: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip presto convolerà a nozze. La coppia è insieme da qualche mese e si mostra sempre più felice e innamorata.

Abbiamo saputo del lieto evento qualche settimana fa, quando, insieme, sono apparsi in diretta al Gf Vip. Il motivo? Il padre dell’ex concorrente era uno dei concorrenti del reality di questa attuale edizione. Ebbene sì, Guenda Goria è intervenuta in diretta, insieme al suo fidanzato, Mirko Gancitano, per parlare con Amedeo Goria, poi eliminato dopo qualche settimana. Adesso, l’attrice, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha svelato dove e quando si terrà il matrimonio, e non solo.

Gf Vip, Si sposano! L’ex concorrente convolerà a nozze e racconta i dettagli

Guenda Goria convolerà a nozze con il suo fidanzato Mirko Gancitano. Quest’ultimo lavora come modello e fotografo. Ha fatto al proposta alla donna qualche settimana fa, proposta che poi abbiamo appreso in diretta tv. Guenda insieme al suo compagno è intervenuta al Gf Vip, dove, era concorrente suo padre Amedeo, uscito poi poco dopo.

Qui, il ragazzo ha replicato la proposta, davanti al giornalista. Ora, in un’intervista rilasciata a Nuovo tv, ha svelato alcuni dettagli delle nozze. A quanto pare, il matrimonio dovrebbe essere celebrato nell’estate del 2022, anche se, non c’è ancora una data. La cerimonia avrà luogo in chiesa. L’ex concorrente ha anche svelato che il suo abito da sposa sarà bianco ma molto teatrale. Ma sapete chi dovrebbero essere i testimoni? Proprio Alex Belli e Delia Duran.

Nell’intervista si è parlato anche della possibilità di avere un figlio. Guenda combatte contro l’endometriosi, ed è stata anche operata. A tal proposito ha detto: “Sicuramente le possibilità per me saranno poche, però sono comunque fiduciosa del fatto che con l’amore, una preghiera e un po’ di fortuna ci si possa riuscire!”.