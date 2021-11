Lol 2, chi sono i concorrenti della seconda edizione: clamorosa sorpresa alla conduzione del programma rivelazione dello scorso anno.

Finalmente ci siamo! L’attesa è terminata: il cast di Lol Chi ride è fuori 2 è stato annunciato! Prima dell’annuncio ufficiale sono trapelate diverse indiscrezioni sui possibili concorrenti, ma adesso è tutto confermato.

Il game show di Amazon Prime Video è pronto a tornare con una seconda edizione che si prospetta ancora più scoppiettante: il cast scelto è davvero pazzesco! E c’è una sorpresa incredibile per quanto riguarda i conduttori: Fedez sarà affiancato da un ex concorrente della passata edizione! Scopriamo di più!

Lol Chi ride è fuori 2, svelato il cast: chi sono i concorrenti della seconda edizione

Dieci comici rinchiusi in una stanza, per diverse ore consecutive, con un solo obiettivo: non ridere e restare completamente impassibili. L’unico problema, però, è che ognuno deve cercare di fare ridere gli altri, con battute, gag ed escamotage. Questo è Lol, il programma rivelazione che, lo scorso anno, ha divertito il pubblico: sui social non si è parlato di altro per mesi! E, a quanto pare, accadrà lo stesso con la seconda edizione. Il cast è davvero pazzesco! Curiosi di scoprire i concorrenti?

A sfidarsi saranno: Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni. Eh si, un cast stellare. Ma chi condurrà lo show?

Fedez ci sarà, ma al suo fianco non troveremo Mara Maionchi: la new entry è Frank Matano, uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione di Lol, vinta da Ciro Priello.

Insomma, noi non vediamo l’ora di vedere la nuova edizione di Lol e, soprattutto, di ridere…almeno noi che possiamo! Lo show andrà in onda nel 2022 ma non è stata ancora resa nota la data. Seguiteci per tutte le novità.