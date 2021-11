Matrimonio a prima vista 7, Manuel accusa Martina: è successo durante la reunion delle coppie.

Siamo quasi alla fine dell’esperimento di Matrimonio a prima vista. Le coppie dovranno prendere una decisione, restare insieme o separarsi. Durante la puntata di Martedì 9 novembre, abbiamo visto che si sono incontrati, per confrontarsi.

Sappiamo che, già in precedenza gli sposi e le spose, si erano incontrati. Chiacchierando è nato un grande affetto. Forse, proprio per questo, durante la reunion, c’è stata come una sorta di protezione di Manuel nei confronti di Davide. Così, quando è arrivata Martina, lo sposo di Dalila, ha subito chiesto alla donna i motivi del suo atteggiamento, ‘accusandola’ di non essersi data una possibilità con Davide.

Matrimonio a prima vista 7, scintille tra Manuel e Martina: lo sposo di Dalila interviene nella coppia

Davide e Martina, Jessica con Sergio e Dalila e Manuel solo le tre coppie protagoniste della settima edizione di Matrimonio a prima vista. E’ stato un percorso molto tortuoso. La coppia che, all’inizio, sembrava essere più unita, alla fine è risultata quella più distante.

Dalila assalita dai dubbi, si è inabissata in essi e non è più riuscita ad uscirne, dando più volte contro Manuel. Martina e Davide, invece, non sembra abbiano mai iniziato una conoscenza, la donna è sempre stata molto restia. L’unica coppia che sembra aver trovato equilibro e tanta affinità è quella formata da Sergio e Jessica. Ma cos’è successo durante la reunion delle coppie?

C’è stato un momento di forte interesse. Quando Martina è arrivata sul posto, dove erano già presenti Dalila, Manuel e il suo sposo, è stata subito colpita da una domanda di Manuel: “Perchè non l’hai conosciuto a fondo? Perchè ti sei privata di conoscerlo?”, e la risposta di Martina non si è fatta attendere. La sposa di Davide ha detto di non essersi negata l’opportunità a priori, e che forse, quello che ha raccontato Davide, non è proprio il giusto. La donna è sembrata molto infastidita dalla quasi accusa di Manuel. Quest’ultimo ha, però, soltanto voluto chiedere e non accusare. Dopo questi primi attimi traballanti, subito dopo, è tornato il sereno e tutte le coppie si sono tanto divertite insieme.