Mietta, sapete chi ha scelto il suo pseudonimo? Un personaggio molto famoso

Sapete chi ha scelto lo pseudonimo di Mietta? È stato un personaggio molto famoso nel mondo della musica: ecco di chi si tratta

Daniela Miglietta è il vero nome della cantante, ma sapete chi ha scelto il suo pseudonimo? È stato un personaggio abbastanza noto nel mondo della musica, che ha seguito Mietta agli inizi della sua carriera. Di seguito vi sveliamo la sua identità.

LEGGI ANCHE: Mietta, sapete chi è il suo ex compagno? È un attore famosissimo: si sono conosciuti proprio sul set

Chi ha scelto lo pseudonimo di Mietta

Daniela Miglietta è nata a Taranto il 12 novembre 1969, ha 51 anni ed è una famosa cantante, oltre che attrice e scrittrice. Ha raggiunto il successo grazie alla sua voce da soprano e soprattutto vincendo nel 1989 la 39º edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con il brano “Canzoni”.

L’anno seguente partecipò nuovamente alla manifestazione canora in coppia con Amedeo Minghi, classificandosi al terzo posto con il brano “Vattene amore”. Il singolo ebbe un successo incredibile e ancora oggi è conosciuto in Italia tutto il mondo. La cantante ha partecipato per ben otto volte al Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE: Mietta, com’era da giovanissima? Spunta uno scatto: è impossibile non notarlo

Nel corso della sua carriera ha vestito anche i panni di attrice ed ha all’attivo ben nove ruoli. Ha recitato ne La piovra 8 – Lo scandalo, Donne di mafia, Ciao brother e Stato di ebbrezza. È anche una scrittrice ed ha pubblicato due romanzi: L’albero delle giuggiole del 2011 e Tra l’acqua e l’olio del 2016.

Attualmente è impegnato nel talent show “Ballando con le Stelle” in coppia con il ballerino cubano Maykel Fonts. L’esperienza, però, non è iniziata con il piede giusto. La cantante ha infatti contratto il Covid-19 ed è stata costretta a ritirarsi momentaneamente dal gioco.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle 2021, chi è Mietta: età, canzoni più famose e chi è ex compagno

Daniela Miglietta, però, è divenuta famosa con lo pseudonimo di Mietta. Sapete chi le ha dato questo pseudonimo? La cantante si è avvicina alla musica in età adolescenziale, all’inizio degli anni ottanta, quando ha frequentato una scuola di canto e recitazione, formando una cover band chiamata le Ciak con altre due ragazze. Nel 1987, il famoso compositore e paroliere Claudio Mattone le diede lo pseudonimo di Mietta, con il quale partecipa e vince un concorso indetto dal Radiocorriere TV e Fonit Cetra.