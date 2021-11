Nek, il terribile incidente: ha rischiato grosso, come sta adesso il cantante

Nek ricorda il terribile incidente che l’ha visto coinvolto diversi mesi fa: il cantante ha rischiato realmente grosso, ecco come sta adesso.

Un inizio di anno non affatto facile, quello vissuto dal simpaticissimo e famosissimo Nek nei mesi scorsi. Come tutti ricorderete, il cantante è stato vittima di un grave incidente domestico, che avrebbe potuto compromettere letteralmente la sua vita. Ma cosa è successo? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato il diretto interessato a La Repubblica.

A distanza di qualche mese dal gravissimo incidente stradale che l’ha visto coinvolto, Nek non ha potuto fare a meno di raccontarlo e ricordarlo, ma soprattutto spiegare come sta oggi. Per chi non lo sapesse, il cantante emiliano ha rischiato di perdere la mano per via di una sega circolare che stava usando nel suo giardino. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, molto probabilmente lo spiacevole incidente è stato causato da una mancata dimestichezza con l’aggeggio, fatto sta che la mano di Nek è stata letteralmente squarciata. Fortunatamente, il cantante ha avuto la prontezza di mettersi in macchina e di recarsi in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento lunghissimo di ricostruzione, altrimenti avrebbe rischiato davvero grosso. Come sta oggi, però?

Nek ricorda il terribile incidente: come sta oggi

È proprio nel corso di una sua intervista a La Repubblica che Nek ha ricordato l’incidente di cui è stato vittima nei mesi scorsi. Ed ha spiegato non solo come sta oggi, ma cosa ha significato per lui questo drammatico episodio.

Dopo l’operazione durata più di 10 ore, ovviamente, il cantante emiliano ha dovuto iniziare un lungo percorso di riabilitazione, che, a poco a poco, gli ha consentito di riutilizzare nuovamente la mano. Ad oggi, però, come sta? Anche in questo caso è proprio a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio. Da quanto si apprende dalle sue parole, infatti, sembrerebbe che ancora adesso, nonostante sia passato poco meno di un anno, delle difficoltà ci sono ancora. “Il grosso della riabilitazione l’ho fatto, ma faccio ancora fatica con la chitarra”, ha detto Nek a La Repubblica. Certo, come sottolineato dal diretto interessato, c’è la possibilità di un margine di miglioramento, ma al momento è così. “Potete immaginare la frustrazione per un musicista. ma cerco di non pensare né com’era prima né al futuro”, ha detto ancora.

Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere, dal quale, piano piano, si riprenderà.