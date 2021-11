“Non vedevamo l’ora di annunciarvelo”: arriva la seconda edizione dell’amatissimo programma della Rai.

La notizia era nell’aria e, finalmente, è arrivato l’annuncio ufficiale. La seconda edizione dell’amatissimo programma Rai sta per arrivare! C’è già la data della prima puntata: venerdì 26 novembre 2021!

L’annuncio è arrivato sulla pagina ufficiale della trasmissione, ma anche su quella dei componenti del cast. Che, quest’anno, presenta una novità rispetto alla passata edizione. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli di questa splendida notizia?

“Non vedevamo l’ora di annunciarvelo”: il programma di Rai Uno è torna presto in onda

“Non vedevamo l’ora di annunciarvelo”, si legge sulla pagina social ufficiale della trasmissione. Che tornerà in onda con la seconda edizione, su Rai Uno e Raiplay: “dal 26 novembre per farvi sognare e regalarvi emozioni uniche”. Di cosa stiamo parlando?

Di The Voice Senior, la versione del famoso talent show dedicata agli over 60. Dal 26 novembre, ogni venerdì sera, andrà in onda una nuova sfida tra concorrenti, che saranno supportati da un coach. E, a proposito di coach, c’è una grossa novità. Tutto il cast è stato confermato ad eccezione del team I Carrisi: al posto di Al Bano e della figlia Jasmine, infatti, troveremo Orietta Berti! Tornano Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè e al timone dello show ancora una volta Antonella Clerici.

Un’altra meravigliosa notizia per i telespettatori è che, rispetto alla passata edizione, questa avrà ben tre puntate in più. Il format resta invariato, con le blind audition che permettono ai concorrenti di esibirsi ed essere scelti “al buio”.

La passata edizione è stata vinta da Erminio Sinni, che ha emozionato tutti con la sua voce e il suo talento: chi trionferà quest’anno? Non ci resta che attendere qualche settimana per conoscere i nuovi concorrenti di The Voice Senior 2. E voi, seguirete la trasmissione?