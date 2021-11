Paris Hilton, chi è il marito: età, vita privata e qual è il suo mestiere

La super modella Paris Hilton si è sposata, ma chi è il marito? Tutte le curiosità sull’uomo che è convolato a nozze con la donna

Lo scorso 11 novembre Paris è convolata a nozze con il suo compagno. Sapete di chi si tratta? In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sul fortunato che ha sposato la super modella.

Chi è il marito di Paris Hilton

Paris Hilton è una delle modelle più apprezzate al mondo, nonché una delle donne più ricche al mondo. Sui social network, inoltre, è anche una delle più seguite e amate dai follower. Solo su Instagram, la Hilton conta oltre quindici milioni di seguaci.

Nel corso degli anni, la modella è divenuta un simbolo di bellezza e soprattutto un esempio da seguire per le giovani modelle e influencer. C’è chi cerca di emularla, ma dall’alto dei suoi trenta e passa anni la Hilton resta sempre la Queen.

La sua vita sentimentale è stata molto movimentata. Uno dei suoi primi fidanzati è stato Rick Salomon. Tra il 2003 e il 2004 ha invece avuto una relazione con il cantante dei Backstreet Boys, Nick Carter. In seguito è stata con Benji Madden, chitarrista dei Good Charlotte, e con l’attore e modello Chris Zylka.

Di recente, però, sembra che Paris abbia perso letteralmente la testa per il suo nuovo compagno. Nel 2019 ha iniziato a frequentare Carter Reum, amico di lunga data. La relazione è stata ufficializzata all’after party dei Golden Globe 2020, dove i due sono apparsi pubblicamente insieme per la prima volta, e successivamente anche tramite social. Il 17 febbraio 2021, giorno del suo 40º compleanno, ha annunciato il fidanzamento.

Lo scorso 11 novembre 2021, i due sono convolati a nozze a Bel Air.

Ma chi è Carter Reum? Egli è un imprenditore, coetaneo della Hilton. È noto soprattutto per aver fondato M13 Ventures. Insieme al fratello Courtney, invece, ha co-fondato il marchio di alcolici VEEV Spirits, società in grande sviluppo. Reum è apparso anche in televisione, in alcuni episodi della serie televisiva “Hatched” ed è apparso come ospite e commentatore su una varietà di reti tra cui CBS e Fox.