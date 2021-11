È stata una ragazza amatissima di Non è la Rai, ma sapete com’è diventata oggi? Sono trascorsi esattamente 27 anni dal suo ‘addio’: eccola!

È stato uno dei programmi più seguiti degli anni ’90, Non è la Rai. Andato in onda per la prima volta nel 1991 con la conduzione di Enrica Bonaccorti, il programma di Gianni Boncompagni ha saputo intrattenere milioni di telespettatori e ragazzine sin dalla sua prima puntata. Tanto è vero che non soltanto è continuato ad andare in onda fino al 1995, ma ancora adesso continua ad essere un vero e proprio cult della televisione italiana.

Nel corso di queste quattro edizioni della trasmissione – le ultime tre, come ricorderete, con la splendida Ambra Angiolini al timone – i suoi telespettatori hanno avuto la possibilità di conoscere tantissime ragazze. E di affezionarsi a ciascuna di loro. Tra queste, non possiamo fare a meno di citarvi lei: la splendida Barbara! Entrata a far parte del programma sin dalla sua prima edizione e rimasta fino alla terza edizione, la giovanissima ha saputo facilmente conquistare attenzione su di sé. Tanto è vero che ad oggi sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia e come sia diventata. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Com’è diventata la ragazza amatissima di Non è la Rai? Dopo 27 anni si mostra così

Tra le tantissime ragazze che, nel corso delle sue quattro edizioni, ha rappresentato la vera e propria colonna portante di Non è la Rai, non possiamo fare a meno di citare lei: la bellissima Barbara Trani. Entrata a far parte del programma davvero da giovanissima, la splendida ragazza ha saputo conquistare facilmente l’attenzione su di sé. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei?

Sono passati circa 27 anni dal suo ‘addio’ a Non è la Rai, ma siete curiosi di sapere com’è diventata la splendida Barbara Trani? Ebbene: l’abbiamo rintracciata su Facebook. Ed abbiamo scoperto che ancora adesso, a distanza di quasi 30 anni dal suo esordio, è sempre bellissima. Ad oggi, a quanto pare, ha detto definitivamente addio al mondo della televisione, ma il suo clamore continua ad essere davvero incredibile. Siete pronti ad ammirarla in tutta la sua bellezza? Eccola qui:

Insomma, è proprio il caso di dirlo: Barbara è sempre un fiorellino! Che sia poco meno che ventenne o no, la splendida Trani è sempre bellissima. Siete d’accordo?