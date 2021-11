Stefano De Martino, il retroscena sul rapporto con Maria De Filippi: le parole inaspettate dell’ex ballerino di Amici.

Di personaggi amati dal pubblico, ad Amici, ne abbiamo visti tanti nel corso di questi 20 anni. Ma tra i più apprezzati dal pubblico c’è senza dubbio lui, Stefano De Martino. Classificatosi primo nella categoria ballo nel 2009, a “S’è fatta notte”, talk di Maurizio Costanzo, Stefano ha raccontato un aneddoto inedito riguardante proprio i casting di Amici.

Un retroscena sulla padrona di casa del talent show, Maria De Filippi, che ha contribuito moltissimo al successo del ballerino, oggi conduttore e personaggio televisivo. Scopriamo cosa ha raccontato.

Stefano De Martino, il retroscena sul rapporto con Maria De Filippi: il retroscena sui casting di Amici

Ricordate Stefano De Martino ad Amici? È così che è iniziata la carriera del napoletano, concorrente del talent show nel 2009, poi ballerino professionista negli anni successivi, e ancora come giudice nel serale. Non tutti sanno, però, che Stefano stava rischiando di non partecipare alla trasmissione, essendo stato inizialmente scartato! Ad intervenire in suo aiuto proprio lei, Maria De Filippi!

“Al primo casting avevamo sul petto un numeretto e si improvvisava, e la commissione diceva quello sì, quello no. Io venni scartato subito e lei, che ovviamente ha un fiuto infallibile, e io sono l’eccezione che conferma la regola, mi porta davanti alla commissione e chiede: ‘Ma perché avete scartato questo ragazzo?‘” racconta Stefano, che definisce il suo rapporto con la De Filippi come quello tra zia e nipote.

“Insomma, il suo ascendente ha fatto sì che almeno all’inizio mi promuovessero: è uno dei grandi bivi della vita”, aggiunge Stefano. E voi, ricordate il percorso di Stefano ad Amici?