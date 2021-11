Lo abbiamo conosciuto e apprezzato come Tyrion Lannister nel Trono di Spade, ma com’è oggi l’attore che ha interpretato il folletto?

Tyrion Lannister è stato uno dei personaggi più interessanti e controversi di tutta la serie tv Trono di Spade, vincitrice di decine di premi importanti tra cui l’Emmy Award. Nato dalla penna di George Martin, questa storia ci ha catapultato nell’incredibile mondo di Westeros, con tutti i suoi personaggi.

Tyrion Lannister è sicuramente uno dei personaggi principali della serie. È comparso nella maggior parte degli episodi e apprezzatissimo dal grande pubblico per essere l’emblema del personaggio incompreso. Proveniente dalla famiglia più ricca e malvagia del continente, Tyrion si è distinto per la sua sottile intelligenza e la sua bontà d’animo. A distanza di quasi tre anni dalla fine dell’ultimo episodio come sarà l’attore che ha interpretato Tyrion Lannister?

Leggi anche Lo abbiamo odiato sul set del Trono di spade, ma che fine ha fatto l’attore che interpretò Joffrey Baratheon?

Com’è oggi l’attore che interpretò Tyrion Lannister?

L’attore in questione è lo statunitense Peter Dinklage, affetto fin dalla nascita da acondroplasia, una malattia che impedisce la crescita degli arti rispetto al resto del corpo. Peter, infatti, è alto solo 135 cm. Proprio per questo motivo, oltre le sue strabilianti doti attorniati, è stato scelto per interpretare “il folletto” del Trono di Spade. Peter si è laureato nell’università di Bennington, in arte drammatica e successivamente ha partecipato ad alcuni progetti cinematografici tra cui Le cronache di Narnia – Il principe Caspian.

Leggi anche Ne Il Trono di Spade era la guerriera Brienne: l’attrice fuori dal set è irriconoscibile

Ma solo nel 2009 ottiene la parte che lo renderà famoso in tutto il mondo, quella di Tyrion Lannister. Oggi l’attore sta lavorando a un film musicale, Cyrano, diretto da Joe Wright. Noi italiani potremo goderci la nuova interpretazione di Peter Dinklage solo a partire dalla metà di gennaio 2022. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo davvero poco, solo che poco prima di riscontrare il successo planetario, si è sposato nel 2005 con Erica Schmidt, una regista teatrale. I due hanno anche avuto dei figli e la famiglia vive a New York.

Una curiosità su questo strabiliante attore è che Peter è un convinto vegetariano per via del suo grandissimo amore per tutti gli animali. Infatti, sostiene anche alcune organizzazioni tra cui la PETA, un’organizzazione no profit per la salvaguardia e i diritti degli animali.

Leggi anche L’ abbiamo vista nel ruolo di Missandei nel Trono di Spade, ma com’è oggi l’attrice?

Una storia incredibile quella di Peter Dinklage, che nonostante abbia avuto una vita in salita, è riuscito a trasformare il suo disagio fisico in un enorme opportunità e fonte di felicità. Dopo la fine del Trono di Spade ha spesso parlato del suo personaggio con tantissima nostalgia e affetto, infatti Tyrion Lannister è uno dei personaggi più amati dai fan della serie.