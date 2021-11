L’abbiamo visto così nelle prime stagioni di Grey’s Anatomy: ma sapete com’è oggi l’attore?

Grey’s Anatomy ha ottenuto un successo incredibile. Si tratta di una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005, un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle.

Nella prima stagione, la giovane specializzanda incontra Derek in un bar e ci va a letto. I due si ritroveranno successivamente al Seattle, e qui, inizieranno una relazione che porterà problemi sul lavoro. Il successo che ha avvolto tutte le stagioni, dalla prima, ha fatto sì che questa continuasse fino ad oggi, tanto da arrivare alla diciottesima. E’ iniziata proprio da qualche settimana, negli Stati Uniti. Per molti anni, abbiamo potuto seguire il personaggio di Mark Sloan, interpretato dall’attore Eric Dane. Nelle prime stagioni l’abbiamo visto così, ma com’è oggi l’attore?

Leggi anche Grey’s Anatomy, annuncio incredibile: dopo Kate Walsh, un altro clamoroso ritorno

Nelle prime stagioni di Grey’s Anatomy l’abbiamo visto così: com’è oggi l’attore

Mark Sloan è stato sicuramente un personaggio molto amato in Grey’s Anatomy. Anche se, all’inizio, non era ben visto. Come sappiamo, la moglie di Derek, ha tradito l’uomo proprio con Mark, allora suo migliore amico. Questo tradimento ha fatto sì che i due si lasciassero e che il neochirurgo ritrovasse l’amore con Meredith Grey.

Leggi anche L’amatissimo attore di Grey’s Anatomy è diventato papà: il lieto annuncio arriva dopo giorni

L’attore che ha portato in scena il personaggio di Mark è Eric Dane. E’ apparso in Grey’s Anatomy nel 2006 come guest star , e qui era soprannominato “Dottor Bollore”. Questo personaggio è stato molto apprezzato e proprio per questo è diventato parte integrante del cast a partire dalla terza stagione fino al 2012. Nelle prime stagioni l’abbiamo visto così, ma com’è oggi l’attore?

Avete visto lo scatto? Cosa ne pensate? Eric Dane, ovviamente, rispetto ad allora, appare diverso, con qualche anno in più. La foto è presa dal suo canale instagram e ha riscosso grande apprezzamento da parte dei suoi follower. Classe 1972, è un attore statunitense che ha ottenuto una popolarità pazzesca grazie a Grey’s anatomy, ma ha interpretato anche ruoli diversi televisivi e cinematografici.