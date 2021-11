All Together Now, chi è Giacomo Voli: età, Instagram e dove lo abbiamo già visto; tutto sul concorrente dello show di Canale 5.

La quarta edizione di All Together Now è entrata ormai nel vivo! La gara tra i concorrenti si fa sempre più accesa e l’obiettivo resta lo stesso: far scatenare ( ed alzare!) il muro e convincere i giurati. Tra i cantanti più in vista di quest’anno c’è anche lui, Giacomo Voli.

La sua voce ha incantato tutti in entrambe le puntate dello show condotto da Michelle Hunziker: domenica scorsa J-Ax gli ha addirittura attribuito il 100 intoccabile! Ma cosa sappiamo di Giacomo? Scopriamo qualcosa in più su di lui: ricordate dove lo abbiamo già visto in tv?

Giacomo Voli è uno dei concorrenti di All Together Now: ricordate dove lo abbiamo già visto in tv?

Chi vincerà la quarta edizione di All Together Now? È presto per dirlo, ma tra i concorrenti più apprezzati delle prime puntate c’è senza dubbio lui, Giacomo Voli: la sua versione di “Somebody to love” ha incantato tutti. Ma cosa sappiamo di lui?

Giacomo Voli è nato a Correggio, Reggio Emilia, il 3 novembre del 1985, ha 36 anni. Ha vissuto nella città natale fino ai 27 anni, per poi trasferirsi a Mantova, dove vive con la sua compagna Francesca. Il suo talento sta incantando i telespettatori di Canale 5, ma non è la prima volta che lo abbiamo visto sul piccolo schermo. Ricordate dove? Era il 2014, quando Giacomo ha partecipato a The Voice, il famoso talent show di Rai Due. Il concorrente era nel team di Piero Pelù ed è arrivato fino in finalissima, classificandosi al secondo posto: a trionfare fu Suor Cristina.

“Credo che sia bello potersi mettere in gioco anche in cose che sono fuori dalle proprie abitudini”, ha dichiarato il cantante sull’esperienza a All Together Now.

Giacomo ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo nella trasmissione musicale condotta da Michelle Hunziker. Riuscirà ad arrivare sul gradino più alto del podio? Non ci resta che seguire le prossime puntate, in onda ogni domenica sera. Voi state seguendo questa edizione?