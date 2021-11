Amici 21, le anticipazioni della puntata del 14 novembre 2021: sfide, ospiti e curiosità

Oggi, domenica 14 novembre 2021, va in onda una nuova puntata del talent show Amici 21: ecco tutte le anticipazioni

Prosegue il cammino degli allievi della scuola più famosa d’Italia. Oggi su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata molto avvincente. Non perdetevi assolutamente l’appuntamento perchè in studio ci saranno non pochi colpi di scena. Nel frattempo vi sveliamo alcune anticipazioni.

Amici 21, anticipazioni 14 novembre 2021

La ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi entra nel vivo. Gli allievi proseguono la loro corsa verso il serale. Chi riuscirà a staccare l’ambito pass? L’obiettivo di cantanti e ballerini ovviamente è quello di passare dal pomeridiano al serale, oltre a competere per la vittoria finale. Solo alcuni di loro, però, potranno accedere all’ambitissimo serale.

Oggi, domenica 14 novembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi. In studio ci saranno nuove sfide, un’eliminazione inattesa e ci saranno anche alcuni ospiti. La puntata è assolutamente da non perdere, ma nel frattempo, se la curiosità vi divora, vi sveliamo alcune succose anticipazioni riportate dal portale ilvicolodellenews.

Innanzitutto in studio saranno ospiti l’ex allievo nonché finalista della scorsa edizione, Aka7Even, che si esibirà con il suo nuovo singolo, e J-Ax. Quest’ultimo sarà invece giudice di una gara di canto. Il vincitore della gara sarà LDA, ovvero Luca D’Alessio, figlio di Gigi. Nelle ultime posizioni, invece, ci saranno Simone, Alex e Tommaso, che dunque andranno tutti in sfida.

In studio ci saranno inoltre alcune sfide, che vedranno impegnati lo stesso LDA, i ballerini Serena e Guido e la cantante Ale. Tutti riusciranno a superare la propria sfida, tranne Ale, che dovrà lasciare il posto ad Andrea. Un’eliminazione inaspettata, dato che la cantante era da poco entrata proprio per volere dei professori.

Ci sarà spazio infine per i ballerini e soprattutto per il gioco dei palloncini. La De Filippi svelerà altri ‘segreti’ contenuti nei palloncini. Secondo uno di questi segreti, uno degli allievi sarebbe interessato a Serena, ma non è riuscito a farsi avanti perchè nel frattempo la ballerina si è impegnata con il cantante Albe. Chi sarà? Forse non lo sapremo mai, ma noi abbiamo sicuramente un’idea.