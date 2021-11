Amici 21, un colpo di scena del tutto inaspettato: è stata eliminata

Amici 21, quello che è successo nessuno se l’aspettava: l’allieva è stata eliminata dalla scuola.

Amici di Maria de Filippi è arrivato alla ventunesima edizione. Il talent show riscontra un successo incredibile e appassiona grandi e piccini. La nuova classe è stata formata, ma gli allievi devono sempre impegnarsi per mantenere la maglia.

Come sappiamo, la puntata che avremo modo di seguire oggi, domenica 14 novembre, è stata registrata mercoledì. Per questo, grazie anche al pubblico presente, che riporta nel minimo dettaglio quanto successo, sappiamo in anticipo come è andata. Purtroppo, una delle allieve è stata eliminata. Di chi stiamo parlando? Entriamo nei dettagli e scopriamolo insieme.

Amici 21, è successo in puntata: ha perso la sfida ed è stata eliminata

Oggi, domenica 14 novembre, andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria de Filippi. Mercoledì c’è stata la registrazione e per questo, sappiamo dirvi in anticipo, cosa è accaduto. A quanto pare, LDA messo nuovamente in sfida dalla maestra Anna Pettinelli riuscirà a vincerla.

Anche Guido porterà a casa la vittoria. La Sfida era stata richiesta dalla maestra Veronica Peparini. In studio arriverà J-Ax, che, come è già successo, stilerà una classifica dei cantanti. Dopo l’esibizione, darà un voto agli allievi e sembrerebbe che, a posizionarsi al primo posto, sarà proprio LDA. Purtroppo, però, un’allieva sarà eliminata. Ale, in settimana ha ricevuto la busta rossa da parte della maestra Pettinelli. In questa busta è stata richiesta la sfida dell’allieva.

Questa sfida è stata affrontata nella puntata che vedremo oggi, e dalle anticipazioni, abbiamo appreso che la giovane è stata eliminata. Il suo sfidante, Andrea, che abbiamo già visto, perchè ha sfidato LDA la settimana scorsa, è entrato. In questa puntata, però, non mancheranno i colpi di scena e soprattutto i battibecchi tra gli insegnanti. Pensieri e gusti differenti portano sempre a nuovi scontri. Ma non è finita qui, perchè ci sarà anche uno spazio dedicato alla lettura dei bigliettini, iniziata la settimana scorsa, ricordate? Ebbene, saranno svelati nuovi ‘segreti’.