Anna Pettinelli, che ‘colpo basso’ a Maria De Filippi: come reagirà la conduttrice?

Che ‘colpo basso’ di Anna Pettinelli a Maria De Filippi: come reagirà la conduttrice? Di seguito vi spieghiamo cos’è successo

La Pettinelli è una delle professoresse del talent show “Amici” di Maria De Filippi. La speaker radiofonica ha iniziato questa esperienza lo scorso anno. Anche per questa stagione la conduttrice ha deciso di confermare la Pettinelli nelle sue vesti. Adesso, però, arriva un vero e proprio ‘colpo basso’ da parte di Anna: come reagirà Maria?

Anna Pettinelli, ‘colpo basso’ a Maria De Filippi

Tra i professori della categoria canto ad “Amici” figura anche Anna Pettinelli, opinionista e conduttrice radiofonica. La Pettinelli è stata scelta lo scorso anno dopo l’esperienza a Temptation Island Vip insieme al compagno. L’esordio nelle nuove vesti non è stato affatto male. La professoressa ha scelto di legarsi ad un solo cantante, Aka7Even, portandolo sino alla finale del serale. Aka poi non ha trionfato, ma oggi è un’artista molto ascoltato e presto potrebbe approdare a Sanremo.

Per la stagione 2021-2022, Maria De Filippi ha confermato la Pettinelli tra i professori del talent show di Canale 5. Quest’anno, però, la Pettinelli ha scelto più allievi e tra questi figura Albe, uno dei candidati alla vittoria finale. Dopo solo due anni, la professoressa potrebbe portare alla vittoria del talent show uno dei suoi allievi.

Di recente, però, è arrivato un vero e proprio ‘colpo basso’ da parte della Pettinelli. Durante una delle scorse puntate de “La vita in diretta”, nella parte dedicata al talent show “Ballando con le Stelle“, tra gli ospiti figurava proprio la professoressa di “Amici”. Un ospite sicuramente insolito, proprio perchè la Pettinella è ‘accasata’ a Mediaset.

Come se non bastasse, la conduttrice radiofonica ha sottolineato: “Sono una spettatrice di Ballando con le Stelle“. A quel punto, Ivan Zazzaroni ha messo il dito nella piaga, chiedendo: “E Maria lo sa?“. Con nonchalance, la Pettinelli ha risposto: “Certo che lo sa, perché non dovrebbe saperlo?! Non c’è niente di male che io guardo Ballando, ci mancherebbe”. Ed infine Carolyn Smith ha aggiunto: “Anche lei lo guarda“, riferendosi appunto alla conduttrice di “Amici”.