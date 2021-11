Le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 14 Novembre ci dicono che in studio ci sarà una voce amata della musica italiana.

Nuova Domenica pomeriggio e nuovo ed imperdibile appuntamento con Verissimo. Dopo l’incredibile puntata di meno di ventiquattro ore fa, che ci ha regalato degli inediti e sensazionali ospiti, la splendida Toffanin è pronta a regalare un nuovo appuntamento all’insegna di tanta musica, rivelazioni inaspettate e tante emozioni.

A partire dalle ore 16:00 di quest’oggi, Domenica 14 Novembre, Verissimo andrà in onda subito dopo la classica puntata di Amici. E, come al solito, sarà pronto a regalare delle ore spensierate e ricche di emozioni al suo amatissimo pubblico. Quello che, però, adesso ci chiediamo è: quali saranno gli ospiti di questa puntata? Se, nel corso degli appuntamenti precedenti, Silvia Toffanin e il suo incredibile staff hanno pensato a tutti nei minimi dettagli, cosa succederà oggi? Da quanto si apprende dalle anticipazioni, anche questa che inizierà tra poco sarà una puntata imperdibile. E, soprattutto, ricca di ospiti che variano ogni campo. Non soltanto ci sarà una coppia amatissima, ma anche una cantante super apprezzata e tantissimi altri ancora. Scopriamoli.

Anticipazioni puntata Verissimo di Sabato 14 Novembre: tutti gli ospiti

Aprite bene le orecchie: la puntata di quest’oggi, Domenica 14 Novembre, di Verissimo sarà davvero impressionante. Secondo le anticipazioni, infatti, in studio ci saranno degli ospiti fenomenali.

Siamo abituati a degli appuntamenti imperdibili di Verissimo. E questo che inizierà tra qualche ora, a quanto pare, sarà proprio uno di questi. Siete pronti a scoprire anche voi nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente:

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: l’amatissima coppia della televisione italiana ritornerà insieme alla conduzione di Zelig. Reduce dal successo di Striscia la notizia, condotto insieme ad Alessandro Siani, l’attrice e conduttrice ritornerà al timone dello storico ed imperdibile comedy show di Canale 5. Al suo fianco, ovviamente, il suo amatissimo collega;

Alessandra Amoroso: è una delle voci più amate della musica italiana. Semplice, solare, spontanea e genuina, l'amatissima cantante di Amici racconterà tutti i suoi prossimi progetti e sogni;

