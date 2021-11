“Ti ammazzo”, Bianca Berlinguer choc in tv: avete visto cos’è successo?

La conduttrice Bianca Berlinguer choc in tv: “Ti ammazzo”: in quest’articolo vi spieghiamo cos’è successo nella trasmissione

La famosa conduttrice ha letteralmente perso le staffe nella trasmissione televisiva. “Ti ammazzo”, la Berlinguer era veramente una furia. Avete visto cos’è successo? Nessuno se lo sarebbe aspettato.

LEGGI ANCHE: Carta Bianca, Bianca Berlinguer offesa in diretta: “Stai zitta gallina”, cos’è successo

Bianca Berlinguer choc in tv: “Ti ammazzo”

Conosciamo tutti Bianca Berlinguer come una conduttrice composta e soprattutto professionale. Quando ci sono in ballo i figli, però, la conduttrice dimostra di perdere la testa.

È successo durante la trasmissione televisiva di Italia 1. La Berlinguer ha letteralmente perso la testa ed ha sbottato. “Ti ammazzo”, ha esclamato. Mai nessuno l’aveva vista in questa maniera.

LEGGI ANCHE: Bianca Berlinguer: età, figlia, e il compagno senatore

La Berlinguer purtroppo è stata vittima di un brutto scherzo, mandato in onda durante la trasmissione televisiva. Protagonista, tra i vari complici, anche la figlia. La ragazza ha dovuto subire l’ira della mamma, che ha esclamato: “Ti ammazzo”. La Berlinguer però non sapeva di essere ripresa.

Ad organizzare lo scherzo il programma televisivo de Le Iene. Lo scherzo è andato in onda nella puntata di venerdì 12 novembre. I complici de Le Iene hanno tratto in inganno la conduttrice di “CartaBianca” facendole credere che la figlia, Giulia Berlinguer, avesse comprato per tremila euro una patente falsa dall’influencer Damiano Coccia, detto “Er Faina”.

LEGGI ANCHE: Le Iene, costretti ad interrompere lo scherzo: Giovanni Ciacci si sente male prima del finale

Quando l’ha saputo, la Berlinguer è esplosa. La giornalista di Rai3 ha dato in escandescenze: “Una figlia cog***”, ha esclamato, iniziando ad inveire contro la figlia Giulia. “Io adesso l’ammazzo quando arriva in casa, porta via quella patente che non ha fatto l’esame” – ha esclamato – “Questa imbecille ha dato dei soldi per una patente falsa, ora è nei guai fino al collo, siamo alla follia, è una cosa da pazzi”.

Quando Giulia è tornata a casa, la Berlinguer si è sfogata contro di lei: “Hai fatto una cosa illegale, sei perseguibile penalmente. Cretina, idiota che non sei altro”. E ancora: “Cretina, imbecille che non sei altro”. La sfuriata della giornalista è proseguita incessantemente, fino a quando – poco prima che denunciasse la figlia alle forze dell’ordine – ha fatto irruzione l’inviato de Le Iene, Sebastian Gazzarrini, che l’ha fermata.