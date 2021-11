Ha preso parte come cantante alla prima edizione di Saranno Famosi, ma sapete cosa fa oggi? Dopo 20 anni la ritroviamo proprio così.

Attualmente sta andando in onda la ventunesima edizione di Amici, ma ricordate quando, ai suoi esordi, il talent di Maria De Filippi aveva tutt’altro nome? Correva esattamente l’anno 2001 quando, per la prima volta in assoluto, la regina di Mediaset apriva le porte della famosa scuola di Saranno Famosi.

Sono stati davvero tantissimi i giovanissimi talenti che hanno deciso di mettersi in gioco e di prendere parte al talent di Maria De Filippi. Tra i tanti che abbiamo conosciuto, però, non possiamo fare affatto a meno di ricordarci di lei: la giovanissimi ed incredibile cantante. Entrata a far parte di Saranno Famosi nel 2001, l’interprete ha facilmente catturato l’attenzione su di sé per il suo incredibile talento e la sua immensa voce. Da quel momento, però, sono trascorsi esattamente 20 anni, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? La sua vita si nutre ancora di musica e canto? Scopriamo insieme ogni cosa.

Com’è cambiata dopo Saranno Famosi la vita dell’amatissima cantante? Eccola oggi dopo 20 anni

Nella scuola di Saranno Famosi, Antonella Loconsole ha saputo impressionare tutto il pubblico italiano per la sua incredibile bellezza e spudorata bravura. Ad oggi, che sono trascorsi 20 anni, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita? Stando a quanto si apprende da una sua intervista a Live Media24, sembrerebbe che sia fortemente cambiata! A quanto pare, la sua passione per la musica e per il canto continua ad essere importante, ma oltre a questo Antonella si dedica anche ad altro. “Ho sempre nutrito un forte interesse per l’essere umano, per le problematiche altrui e questo sin dall’età di quindici anni”, ha rivelato. Spiegando, quindi, di aver iniziato a seguire una scuola di Counseling in Sophianalisi. E, da quanto dichiarato dalla diretta interessata, sembrerebbe che a fine anno debba anche consegnare la tesi.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Nonostante questo suo percorso di studi, come dicevamo precedentemente, Antonella continua la sua passione per il canto. E, come dichiarato da lei stessa, insieme a suo marito, nonché suo manager, gira l’Italia alla volta di feste ed eventi. Scopriamo, a questo punto, com’è cambiata:

È sempre bellissima, Antonella Loconsole. Siete d’accordo?