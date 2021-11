Charlene di Monaco, clamorosa indiscrezione: cos’è successo con il principe Alberto

Spunta una clamorosa indiscrezione su Charlene di Monaco: ecco cos’è successo negli ultimi giorni con il principe Alberto

Da tempo ormai si rincorrono le voci sulla coppia reale di Monaco. Il ritorno di Charlene non è stato mandato giù dai cronisti, che hanno iniziato ad accampare ipotesi su ipotesi. “Non è felice”, “Sono in crisi”, “È depressa”: tante sono le indiscrezioni, ma al momento nessuna fonte ufficiale. Adesso spunta fuori un’altra indiscrezione e questa è veramente clamorosa.

Charlene e Alberto di Monaco, clamorosa indiscrezione

Alberto II di Monaco e Charlene Wittstock stanno insieme dal giugno 2010 e sono sposati dal luglio 2011. L’unione civile con Charlène Wittstock fu celebrata nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi di Monaco il 1º luglio 2011. La cerimonia religiosa si svolse invece il 2 luglio 2011, nel cortile del medesimo palazzo, officiata da monsignor Bernard Barsi, arcivescovo di Monaco. Il 10 dicembre 2014 la principessa Charlène ha dato alla luce due gemelli, una femmina e un maschio, battezzati rispettivamente Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier.

La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, ma da un po’ di tempo si rincorrono diverse voci. Charlene è stata circa 10 mesi in Sudafrica, presumibilmente per una malattia. C’è chi però non crede che la principessa sia partita per le sue condizioni fisiche poco stabili. Qualcuno, infatti, ipotizza che la coppia possa essere in crisi e che anche il ritorno a Monaco sia stato fatto per “salvare la faccia”.

A complicare la faccenda spunta adesso una rivelazione della cognata di Charlene, Chantell Wittstock, la quale avrebbe dipinto uno scenario poco felice. Chantell avrebbe dichiarato al Daily Mail che la principessa non sarebbe tornata a vivere a Palazzo, preferendo un modesto bilocale sopra una cioccolateria, a 300 metri dalla dimora reale. La principessa pare viva da sola e addirittura sembra che abitasse lì ancor prima di partire per il Sudafrica. Con il marito, invece, pare sia in rotta sull’educazione dei figli.

Chantell ha lasciato intendere che in questo periodo è meglio non starle troppo addosso visto che “è appena tornata e tutti devono ambientarsi”. Secondo quanto dichiarato dalla cognata, però, “i bambini sono felicissimi di stare di nuovo con la loro mamma”.

Le discussioni, però, pare siano sorte proprio a causa dell’educazione dei figli. Secondo LC News, la principessa avrebbe chiesto al marito di avere il controllo totale sulla loro educazione. Secondo lei, le continue assenze da scuola dei piccoli, spesso in giro con il padre per accompagnarlo nei suoi impegni pubblici, sono da evitare. Il principe, però, è di tutt’altro avviso.