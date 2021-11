Sapete come ha esordito Valeria Fabrizi nel mondo dello spettacolo? Non tutti lo sanno con precisione.

Valeria Fabrizi è un’attrice italiana amatissima. Classe 1936, era giovanissima quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. La Fabrizi è orfana di guerra. Il padre, Alberto, fu catturato e ucciso dai tedeschi.

Forse, non tutti lo sanno, ma l’attrice nel 1957 ha partecipato al concorso Miss Universo. Sapete dove si è classificata? Al quarto posto! La Fabrizi è sempre stata una donna bellissima, difficile dire il contrario. Ha cominciato a lavorare in televisione accanto a suo marito Tata Giacobetti (scomparso nel 1988) e al Quartetto Cetra nel 1964, in “Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde” e “Storia di Rossella O’Hara”. Da anni, esattamente dal 2011, recita nella seguitissima fiction Che Dio ci aiuti, conquistando il pubblico. Ma prima ancora di intraprendere questa incredibile carriera, sapete come ha iniziato?

Valeria Fabrizi, sapete come ha esordito nel mondo dello spettacolo? Non tutti lo sanno

Nelle ultime settimane, stiamo vedendo Valeria Fabrizi in televisione, ma non come attrice. A Ballando con le stelle sta conquistando il pubblico a passo di danza. Il suo compagno di ballo nel talent è il maestro Giordano Filippo. La Fabrizi oggi è molto amata e apprezzata. Ha una carriera alle spalle incredibile. Dalla metà degli anni cinquanta alla metà degli anni settanta, ha recitato in almeno cinquanta film: un vero e proprio successo!

Negli ultimi anni, la stiamo vedendo nella fiction Che Dio ci aiuti. Era il 2011 quando l’attrice entrava a far parte del cast. Oggi, non ha bisogno di presentazioni, ma sapete come tutto ha avuto inizio? Com’è entrata Valeria Fabrizi nel mondo dello spettacolo?

A quanto pare, l’attrice ha esordito con i fotoromanzi, proprio così! Lo sapevate? Mentre, il debutto al cinema arriva nel 1954, con un piccolo ruolo nel film comico a episodi Ridere! Ridere! Ridere!. Ed è proprio da quel momento che non si ferma più.