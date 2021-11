“Tutti i miei desideri si sono avverati”: il famoso attore si sposa, proposta di matrimonio da sogno per la sua fidanzata.

Luci soffuse, candele e petali di rosa: un’atmosfera da sogno per una proposta di matrimonio che ha emozionato i fan di tutto il mondo. Si, perché il famoso attore ha annunciato con un dolcissimo post sui social che sta per sposarsi con la sua compagna!

Un post in cui ha condiviso alcuni scatti del momento della proposta: pioggia di likes e commenti per l’annuncio. “E così tutti i miei desideri si sono avverati”, scrive l’attore nella didascalia del post. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

“Tutti i miei desideri si sono avverati”: l’attore si sposa, pioggia di likes per l’annuncio sui social

Qualche giorno fa, esattamente l’11 novembre 2021, è arrivata la dolcissima proposta di matrimonio. L’attore ha chiesto alla sua amata compagna di diventare sua moglie, dopo circa tre anni dall’inizio della loro storia. Un momento magico, immortalato da alcuni scatti condivisi sui social. Curiosi di scoprire di chi si tratta?

Di Taylor Launter, il famoso Jacob di Twilight, che convolerà presto a nozze con la sua fidanzata Taylor Dome. Si tratta di un’infermiera, estranea al mondo dello spettacolo, che ha conosciuto grazie ad amici in comune. Il 29 enne ha scelto una proposta classica, inginocchiandosi davanti alla sua metà con tanto di anello. A fare da cornice candele e petali di rosa, in una stanza buia. Una scena super emozionante, che ha emozionato tutti ed ottenuto il pieno di like sui social:

Tantissimi i commenti e i messaggi di auguri di fan, amici e colleghi. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri sposi! E, a proposito di Twilight, anche l’attrice protagonista Kristen Stewart sposerà presto la sua fidanzata Kristen Stewart: l’annuncio a sorpresa delle nozze è arrivato in radio.