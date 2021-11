Dove vivono Belen Rodriguez ed Antonino? Una casa che lascia tutti a bocca aperta

Dove vivono Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: La loro casa lascia tutti a bocca aperta: ecco tutti i dettagli

Nonostante la loro relazione stia vivendo un periodo di crisi, Belen e Antonino abitano in una casa veramente deliziosa. Ogni tanto la coppia ha mostrato qualche ambiente sui social. Le foto dell’abitazione hanno lasciato i fan a bocca aperta.

La casa di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha cercato di voltar pagina prima con Gianmaria Antinolfi e poi con Antonino Spinalbese. La relazione amorosa con l’hair stylist di Milano è iniziata lo scorso anno. Antonino è riuscito a prendere il posto di Stefano nel cuore della modella argentina.

I due hanno deciso di mettere su famiglia. Dopo la nascita di Santiago, infatti, Belen è uscita di nuovo incinta, partorendo nel 2021 Luna Mari. La nascita della secondogenita, però, è stata seguita da una profonda crisi che ha sconvolto i piani della coppia. Al momento pare che i due siano separati, ma di sicuro non è una separazione definitiva (o almeno si spera).

Prima della separazione, Belen e Antonino vivevano in una bellissima abitazione a Milano. La coppia ha pubblicato diversi scatti sui social, in particolare su Instagram. Le foto hanno lasciato di stucco i fan. La loro casa è veramente uno spettacolo. I due hanno scelto di vivere in un attico su Corso Sempione, zona del quartiere ricco di storia e cultura, che si distingue per la sua aria elegante e neoclassica.

La casa, in stile liberty, è caratterizzata da spazi ampi e luminosi, dominato da un’alternanza di marmo e legno, che la rendono estremamente chic ed elegante. Il salotto è il cuore dell’abitazione ed è stato rinnovato di recente. Possiede parquet chiaro con mobili scuri. Al centro della stanza troviamo un imponente tavolo in marmo bianco, circondato da sedute grigio scuro. Sulla parete, invece, tantissimi oggetti di design scelti con cura.

Anche la camerette di Santiago è stata appena rinnovata e possiede un letto a castello con delle tendine. I toni sono estremamente caldi e neutrali. Stesso discorso per la camera da letto.