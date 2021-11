Nel corso di una sua recentissima intervista, l’attore ha rivelato ha rivelato una confessione choc: ha rischiato la morte durante il celebre film.

Una vera e propria confessione choc, quella a cui si è lasciata andare il celebre attore nel corso di una sua recentissima intervista. A distanza di anni dall’uscita del film, diventato poi una leggenda, il suo interprete principale ha rivelato di aver rischiato seriamente la morte. “Pensavano che avrei parlato con gli angeli”, ha rivelato.

Vi è mai capitato di pensare a cosa succede dietro le scene di combattimento di un film? Per dirla meglio, vi siete mai chiesti cosa possa mai accadere in questi momenti? Ovviamente, quando si prepara una pellicola, ci sono tantissimi mesi di lavoro, tantissima bravura e una preparazione davvero incredibile. Nonostante questo, però, possono ugualmente accadere i colpi di scena. Ce ne hanno dato ampia conferma, ad esempio, le parole della moglie di Ashton Kutcher, che proprio recentemente ha raccontato dell’incubo vissuto quando suo marito ha interpretato Steve Jobs. Ma non solo. A confermarcelo sono anche le parole di questa celebre star. Nel corso di una sua recentissima intervista, l’attore ha raccontato di aver rischiato la morte proprio durante il film. Chi è? Scopriamolo!

L’attore ha rischiato la morte durante il film: incredibile, confessione choc

A distanza dall’uscita del film, il celebre attore si è lasciato andare ad una confessione choc. Ed ha rivelato un retroscena drammatico della pellicola. Stiamo parlando proprio di lui: il mitico Sylvester Stallone, nonché protagonista indiscusso della saga ‘Rocky’. Da quanto si apprende dalle sue parole nel corso di una sua recentissima intervista per the Making of ROCKY VS. DRAGO, la star ha raccontato di quando, proprio durante la scena del film, lui abbia rischiato di morire.

Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, durante la scena della lotta tra lui ed Ivan Drago, la caduta al tappeto dell’attore non era affatto finzione, piuttosto provocato da un duro colpo che il suo rivale gli ha sferrato sul cuore. “Nel primo round, quando mi vedete andare al tappeto, è vero. Mi ha polverizzato e non l’ho sentito in quel momento, ma più tardi quella notte il mio cuore ha iniziato a gonfiarsi”, ha detto in merito Sylvester Stallon. Continuando, poi, a dire: “Aveva contuso la sacca periocardio, come in un incidente d’auto quando il petto colpisce il volante. La mia pressione sanguigna è salita a 260”.

Insomma, una confessione davvero drammatica, non c’è che dire. Voi ne eravate a conoscenza?