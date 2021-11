L’ex protagonista di Temptation Island svela il nome scelto per la bimba in arrivo: “Manca sempre meno”, l’annuncio è dolcissimo.

Una delle ex protagoniste di Temptation Island più amate di sempre sta per diventare mamma bis e, poche ore fa, ha rivelato il nome della piccola in arrivo. Un annuncio dolcissimo, che è stato accolto con una valanga di likes e messaggi di affatto da fan e amici.

Si tratta della secondogenita dell’ex volto della trasmissione di Canale 5, che ha voluto condividere con i suoi followers la scelta del nome: “Il nome della principessa è Chloe Priscilla, ci siamo innamorati di questi due nomi”. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Temptation Island, l’ex protagonista ha annunciato il nome della bimba: “Il nome della principessa è Chloe Priscilla”

Un annuncio dolcissimo, quello dell’ex protagonista di Temptation Island. Attraverso il suo canale Instagram, l’amatissimo volto del docu reality di Maria De Filippi ha svelato il nome scelto per la sua secondogenita che sta per nascere. O meglio i nomi, Chloe Priscilla!

Parliamo di Lara Zorzetto, che alla trasmissione di Canale 5 aveva partecipato con il suo allora fidanzato Micheal De Giorgio, nell’edizione del 2018 condotta da Filippo Bisciglia. Una storia turbolenta, che è terminata proprio dopo l’esperienza in tv: è stata Lara a lasciare il suo ex dopo il falò di confronto. Una parentesi che, ormai, fa parte del passato: oggi Lara è felicemente fidanzata con Mattia Monaci e i due sono già genitori del piccolo Leonardo, nato nel 2020! Ben presto, il piccolo avrà una sorellina: “Manca sempre meno”, si legge nel post condiviso da Lara.

Nel post, la Zorzetto mostra proprio un fiocco rosa, con sopra ricamato il nome scelto per la piccola in arrivo. Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia, in attesa del lieto evento. E voi, seguite la dolcissima Lara sul suo canale Instagram?