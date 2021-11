L’amata cantante ha sorpreso nuovamente i suoi follower: ha stravolto ancora una volta il suo look!

Katy Perry è un’artista di fama mondiale. Ha raggiunto l’incredibile notorietà con i singoli I Kissed a Girl e Hot n Cold. In tutti questi anni, ha saputo farsi strada nel mondo della musica. L’artista ha calcato centinaia di palchi e i premi sono stati numerosi. Ha ricevuto ben tredici nomination ai Grammy Awards, senza mai ricevere l’assegnazione di un premio, e ha vinto cinque MTV Video Music Awards, cinque Billboard Music Award e tanti altri riconoscimenti.

Dal 2018 ha una relazione con l’attore Orlando Bloom. Sui social, si mostrano insieme sempre felici e innamorati. Soltanto nei giorni scorsi, al compleanno della donna, Bloom le aveva dedicato dolci parole. Da qualche tempo la star si mostra con questo look, biondissma, ma adesso ha deciso di stravolgere ancora una volta il suo aspetto.

Ha cambiato ancora una volta look! L’amata cantante si mostra così e conquista i fan

Da qualche mese la vediamo così, ma sappiamo che l’artista, spesso, stravolge il suo look. A lei piace cambiare e piace anche sorprendere i suoi fan. Ed è proprio sui social, sul suo seguitissimo canale instagram, che ha sorpreso ancora una volta i follower. Avete visto cosa ha fatto? Ha cambiato ancora una volta look!

Ecco come si è mostrata Katy Perry. Nel post social, la cantante ha reso pubbliche diverse foto e un video. Qui, ha mostrato i passaggi antecedenti il cambio. Katy ha fatto la tinta ai capelli e dal biondo è passata ad essere di nuovo mora. Di nuovo, perchè non è la prima volta che si mostra così e sicuramente non sarà l’ultima. Questo cambio look sarà passeggero? Staremo a vedere!