GF Vip, Lulù e Manuel: arriva il gesto a sorpresa della Selassié, cosa è successo nella casa più spiata della tv.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. E, nella casa più spiata della tv, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tra i concorrenti più in vista di questa edizione ci sono senza dubbio loro, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Tra i due sembrava essere nata una storia che, però, negli ultimi giorni è arrivata al capolinea. Anche se…

Nelle ultime ore, la principessa Selassié si è resa protagonista di un gesto che non è passato affatto inosservato. E che ha fatto discutere molto anche in casa: Lulù ha avuto uno scontro molto acceso con la sorella Jessica. Scopriamo cosa è accaduto nella casa più spiata della tv.

GF Vip, il gesto di Lulù Selassiè per Manuel non passa inosservato

È davvero finita tra Lulù e Manuel? Dopo l’ultima lite, tutto fa pensare che la storia tra i due concorrenti del GF Vip 6 sia arrivata davvero al capolinea. Nonostante questo, la principessa non sembra intenzionata a mollare. E, nelle ultime ore, ha deciso di sciogliere la tensione tra lei e Manuel ed avvicinarsi a lui in un modo molto particolare…

Ebbene, Lulù ha deciso di scrivere una lettera a Manuel! Mentre sta scrivendo, però, interviene la sorella Jessica, che cerca di farle cambiare idea: “Evita proprio”. Lulù però non ha cambiato le sue intenzioni, mostrandosi piuttosto infastidita dall’intromissione della sorella maggiore: “Smettila di portare questa negatività, mi dai fastidio, devo stare da sola mentre scrivo”. Anche Clarissa ha appoggiato la tesi di Jessica, ma Lulù resta sui suoi passi e non vuole ascoltare i consigli delle sorelle.

Come andrà a finire questa storia? Tornerà il sereno tra Lulù e Manuel o, come suggeriscono Jessica e Clarissa, sarebbe meglio mettere un punto? Non ci resta che attendere le prossime novità direttamente dalla casa più spiata della tv.