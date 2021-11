Impossibile dimenticare il personaggio di Monica nella serie tv Friends, ma dopo tutti questi anni, che fine ha fatto l’attrice che l’ha interpretata? Non ci crederete mai.

Friends è stata la serie tv degli anni 90 più popolare a apprezzata di sempre, trasmessa dal 1994 al 2004. Ben dieci anni di avventure sul piccolo schermo per i sei amici newyorkesi, alle prese con la vita, l’amicizia e l’amore, distribuite in dieci stagioni con 236 episodi.

Questa serie è stata vincitrice dell’ Emmy Award per la migliore commedia e lo show, inoltre, ricopre il ventunesimo posto nella classifica delle migliori serie commedia di tutti i tempi. La popolarità della sitcom ha contribuito a lanciare molti degli attori che vi hanno partecipato, tra cui la bellissima Jennifer Aniston. Inoltre, la sitcom fin dall’inizio, ci regalava in diversi episodi, la comparsa di attori molto famosi e apprezzati, come Brad Pitt, Julia Roberts e Bruce Willis, solo per citarne alcuni. Tra i vari personaggi della storia non possiamo dimenticarci la precisissima e gentile Monica Geller, ma com’è diventata l’attrice dopo tutto questo tempo?

Che fine ha fatto l’attrice che interpretò Monica in Friends?

Monica è stata uno dei personaggi centrali di tutta la sitcom, se non fosse stato per lei e per il suo appartamento in città, il gruppo di amici non si sarebbe mai frequentato. A rendere onore a questo complesso personaggio è stata la bella Courtney Cox, attrice statunitense famosa per aver partecipato anche ai film Scream a partire dal 1996. Per quanto riguarda la sua vita privata l’attrice ha sposato nel 1999 il collega del set di Scream, David Arquette, con cui ha avuto una figlia nel giugno del 2004, che si chiama Coco. Purtroppo il loro matrimonio è finito e i due hanno divorziato nel 2010.

Courtney Cox a quanto pare ha sofferto di depressione post-partum per circa sei mesi dopo la nascita di sua figlia. La madrina della sua Coco è niente meno che la collega e amica Jennifer Aniston con cui ha uno splendido rapporto anche fuori dal set. Attualmente Courtney Cox sta insieme al musicista Johnny McDaid, membro della band Snow Patrol. La bella attrice dagli occhi blu è, oltre che un’affermata attrice, anche una produttrice cinematografica. In questo momento sta lavorando al nuovo capitolo della saga di Scream che uscirà nel 2022, nel personaggio di Gale.

L’abbiamo appena rivista nella Reunion di Friends andata in onda nel 2021, e non vediamo l’ora di rivederla di nuovo sul grande schermo.