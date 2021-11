La clinica della pelle, quello che è successo a Darren è incredibile: clamoroso!

Incredibile colpo di scena a La clinica della pelle, quello che è successo a Darren è davvero clamoroso: non immaginereste mai.

Darren è stato uno dei pazienti della dottoressa Emma Craythorne. Ed ha avuto la possibilità di raccontare la sua storia nel corso della seconda edizione del programma. Cosa è successo? Cosa ha spinto, soprattutto, l’uomo a chiedere aiuto alla dermatologa irlandese? Scopriamo insieme ogni cosa.

Protagonista della terza puntata de La clinica della Pelle e della sua seconda stagione, Darren ha raccontato alle telecamere del programma di essersi reso conto del suo ‘problema’ alla pelle circa 12 anni prima. Con il passare del tempo, però, la situazione non è affatto migliorata, ma si può dire a gran voce di essere peggiorata. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto! “Mi sento un fenomeno da baraccone”, dice Darren alle telecamere. Sia chiaro: quello di cui vi parleremo tra qualche istante, fortunatamente, non è assolutamente nulla di grave, in ogni caso però l’uomo viveva un forte disagio. Ed adesso aveva seriamente intenzione di riappropriarsi del suo corpo. Scopriamo cos’è successo.

La clinica della pelle, Darren: “Mi sento un fenomeno da baraccone”, è clamoroso!

Appena arrivato presso lo studio della dottoressa Emma Craythorne, Darren ha raccontato il suo problema. E non ha nascosto affatto il suo fortissimo disagio. Circa 12 anni prima della sua partecipazione a La clinica della pelle, l’uomo ho raccontato di aver notato due grosse protuberanze sul suo corpo. La prima, di grandezza nettamente maggiore dell’altra, si trova sotto il petto. E gli provoca grandissimo imbarazzo. La seconda, invece,si trova dietro la schiena.

Queste protuberanze, ovviamente, sono dei lipomi. Ovvero, degli ammassi di cellule adipose principalmente benigne. Per asportarli, ovviamente, è stato necessario un intervento chirurgico. Sul tavolo operatorio, la dermatologa ha deciso di rimuovere il lipoma posizionata sul torace, la più grande. E, nel mentre dell’operazione, si è trovata costretta anche ad allargare l’incisione per l’eccessiva grandezza della massa. Tuttavia, l’intervento è andato alla grande. E, al suo termine, Darren si è detto soddisfatto del risultato.

“Porterò questa cicatrice con grande orgoglio. Finalmente mi sento libero”, ha detto Darren dopo l’intervento.