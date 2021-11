MasterChef 11, i fan possono gioire: svelata la data ufficiale dell’appuntamento con la nuova edizione

L’attesa sta per terminare finalmente: annunciata ufficialmente la data di inizio di MasterChef 11, manca davvero pochissimo!

Con un promo davvero originale, MasterChef ha annunciato ufficialmente il suo ritorno: presto sapremo chi sono gli aspiranti chef che vedremo sfidarsi a partire da quest’autunno ed essere giudicati da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Come da tradizione, il cooking show andrà in onda su Sky dopo X Factor, ma a differenza di quando cominciava a ridosso del Natale, anticiperà di una settimana. Ciò è dovuto al fatto che i Live del talent musicale durano una puntata in meno, di conseguenza sarà anticipato anche il programma di cucina.

Davvero esilarante il promo della nuova edizione, che vede mixati i tormentoni più famosi dei giudici diventati in questi anni volti amatissimi della tv. Scopriamo allora quando partirà questa nuova avventura e tutto quel che c’è da sapere.

MasterChef 11, quando andrà in onda: spunta da data ufficiale

Attualmente Tv8 sta trasmettendo la decima stagione. Intanto il pubblico di Sky può tenersi pronto per giovedì 16 dicembre 2021.

Ma cosa dobbiamo aspettarci? Ebbene, nei primi quattro episodi, divisi in due puntate, vedremo le selezioni e la formazione della Masterclass. con la consueta assegnazione dei grembiuli. In base ai colori, alcuni concorrenti accederanno di diritto alla Masterclass mentre altri dovranno superare altre selezioni. Anche stavolta sarà consentito ad un giudice mandare avanti un aspirante chef nonostante il parere contrario degli altri due. La gara vera e propria inizierà il 30 dicembre 2021.

A fine percorso rivedremo le Mystery Box, l’Invention Test, le prove in esterna lo Skill Test ed il Pressure Test. E voi seguirete la nuova edizione del programma di cucina più famoso d’Italia?