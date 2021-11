Oggi si mostra così ed è davvero irriconoscibile, ma l’avete mai visto com’era prima di Vite al Limite? Resterete davvero impressionati!

Tra i tantissimi pazienti che abbiamo conosciuto nel corso di queste nove edizioni, il protagonista di questo nostro articolo è tra coloro che aveva un urgente bisogno di aiuto. Non soltanto, infatti, il suo peso era piuttosto eccessivo, ma questo, purtroppo, gli comportava anche gravissimi problemi di salute. Pensate, il paziente del dottor Nowzaradan pesava ben 400 kg. E il suo sistema respiratorio, purtroppo, era piuttosto danneggiato!

La trasformazione a cui ha dato origine il simpaticissimo paziente è stata davvero pazzesca. Intenzionato a ritornare in forma per il suo bene, ma anche per quello della sua famiglia, il trentacinquenne ha seguito per filo e per segno il programma impostogli dal dottor Nowzaradan. E, da come si può chiaramente vedere anche dalla foto riproposta in alto, i risultati si sono fatti chiaramente vedere. A questo punto, però, ci chiediamo: siete curiosi di sapere com’era prima? Oggi è così e, fortunatamente, gode di ottima forma, ma com’era prima di partecipare al programma? Resterete davvero a bocca aperta!

Prima di Vite al Limite era irriconoscibile: trasformazione impressionante, da non credere

Resterete davvero sconvolti quando vedrete com’era il paziente del dottor Nowzaradan prima del suo ingresso nella clinica di Vite al Limite. Il suo peso, come dicevamo precedentemente, si aggirava intorno ai 400 kg. Come se non bastasse, però, a peggiorare ancora di più la sua situazione, vi era una forte criticità al sistema respiratorio. È proprio per questo motivo, da come si può chiaramente comprendere, che Cillas ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan.

Fortunatamente, il buon Givens è stato uno dei pazienti che ha seguito perfettamente il programma impostogli dal chirurgo iraniano. E i risultati si sono immediatamente fatti vedere. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Vi assicuriamo: non ci crederete!

Avete visto proprio bene, si! Prima di prendere parte a Vite al Limite, Cillas Givens si mostrava così. Insomma, le sue condizioni erano piuttosto preoccupanti, non c’è che dire! Da quel momento, però, ne è passato di tempo. E, da come abbiamo potuto vedere, ad oggi è una persona completamente nuova.