In “Renegade” faceva strage di cuori a bordo della sua moto, poi la drastica svolta: com’è e cosa fa oggi

Arrivato in Italia nel 1994, il telefilm statunitense “Renegade” è un vero cult: com’è la vita del suo protagonista dopo più di 20 anni?

Tra i tanti indimenticabili telefilm andati in onda negli anni ’90, “Renagade” è sicuramente uno dei più popolari. In Italia, fino al 2000 tenne incollati davanti alla tv i telespettatori che certamente non hanno dimenticato il suo protagonista, l’ex poliziotto Reno Raines.

Per tutta la durata della serie Reno indaga su agenti corrotti sotto il falso nome di Vince Black: accusato ingiustamente di omicidio, a bordo della sua Harley-Davidson Softail Standard 1340, affronterà mille pericoli e avventure accompagnato dal ricordo della sua fidanzata uccisa.

Ad interpretare Reno, fu l’attore e regista statunitense Lorenzo Lamas (Lorenzo Lamas y de Santos all’anagrafe) che oggi ha 63 anni. Molti lo ricorderanno, dal 2004 al 2007, nel cast di Beautiful nel ruolo di Hector Ramirez, ma la svolta che c’è stata nella sua vita negli ultimi anni ha davvero dell’incredibile.

Ricordate l’attore protagonista di “Renegade”? Non immaginereste mai cosa fa oggi

Figlio d’arte, fisico atletico, e lunghi capelli castani, Lorenzo Lamas conquistò le milioni di telespettatrici che seguivano le sue avventure su Italia 1. Apprezzato dalla donne evidentemente anche nella vita reale, si è sposato ben 5 volte.

Un numero così considerevole di matrimoni gli ha causato qualche problema economico, ma continua a lavorare come attore: tra gli ultimi film in cui è apparso, ricordiamo “Scorpion Girl Awakening: The Movie”, “Real Blood: The True Beginning” e “Bleach”.

Nessuno immaginerebbe mai, però, che oltre a dedicarsi alla recitazione, Lamas è diventato in questi anni pilota di elicotteri. In molte foto del suo seguitissimo profilo Instagram si mostra impegnato in questa attività.

In questa foto abbastanza recente lo vediamo per come appare dopo oltre due decenni dal successo di Renegade. Capelli corti e pizzetto brizzolato, ma il suo fisico si mantiene in forma come tanto tempo fa, siete d’accordo?