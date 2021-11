Serena Autieri, avete visto la sua casa sul Golfo di Napoli? Quel ‘dettaglio’ è davvero adorabile!

Si divide tra Roma, Napoli e Spoleto, ma il vero “rifugio” di Serena Autieri è la sua bellissima casa che si trova nella città dov’è nata.

Un nido in cui ritrovare la tranquillità e l’armonia: questo è ciò che rappresenta per la bella e brava Serena Autieri la sua casa sul Golfo di Napoli. L’attrice, è nata e cresciuta nel capoluogo campano e, nonostante possieda altre due case a Roma e Spoleto, la sua città natale rappresenta il suo “rifugio”, come ha raccontato all’inserto de La Repubblica, Casa&Design.

Leggi anche————–>>>Serena Autieri è laureata? Il percorso di studi che non immaginereste

Si tratta di un meraviglioso attico con vista sul Golfo di Napoli: un panorama mozzafiato da ammirare comodamente seduti in terrazza. E’ qui che Serena ospita spesso gli amici: “La casa di Napoli è fantastica. Tutti gli amici si autoinvitano per cenare in terrazza, un posto davvero unico”.

Non manca una cucina esterna: un ‘dettaglio’ che, siamo certi, anche voi giudicherete irresistibile. “È bello stare lì, tra le sdraio, il panorama straordinario e la mia cucina esterna. È un privilegio preparare un buon piatto di pasta mentre la vista si perde tra cielo e mare”, ha rivelato.

L’attrice ha poi rivelato quale tipo di arredamento preferisce: “Non mi piacciono per niente le case ipermoderne o tutte antiche. A me piace mischiare antico e moderno nella giusta dose, negli angoli giusti”.

Leggi anche—————->>>Serena Autieri è così in tv: vederla senza trucco e luci vi lascerà senza parole

Serena Autieri, la sua casa di Napoli lascia senza fiato: che vista meravigliosa!

A prevalere nello splendido appartamento partenopeo dell’artista, è sicuramente il colore bianco, su cui spiccano la tonalità del parquet scelto e il nero di sedie, divani e cornici.

Leggi anche—————->>>Serena Autieri e il rapporto con sua figlia: cosa fa quando va a teatro per lavoro

La vista sul Golfo è semplicemente fantastica come mostra questa foto tratta dal profilo Instagram dell’Autieri, in cui la si vede rilassata e felice.

In effetti, come non innamorarsi di una dimora così?