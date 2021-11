Finalmente si è sposata: “il mio per sempre inizia oggi”, era un vero schianto con il vestito bianco!

Il grande giorno del si è arrivato, è convolata a nozze con una cerimonia da favola. I festeggiamenti dureranno tre giorni e tra gli invitati spiccano nomi molto famosi tra cui Emma Roberts e alcune delle Kardashian.

Il felice giorno si è fatto attendere per l’imprenditrice statunitense, che dopo tante pene d’amore, con il fidanzamento precedentemente fallito, è convolata a nozze l’11 novembre 2021, con il suo grande amore, in una cerimonia intima ma allo stesso tempo piena di sfarzo. Ecco tutti i dettagli da sapere su questo incredibile matrimonio, dalla location, all’abito e gli invitati!

Si è sposata: “il mio per sempre inizia oggi”

È arrivato il grande giorno! L’ereditiera più famosa e glamour del mondo è convolata a nozze con il suo grande amore. Paris Hilton, ereditiera e imprenditrice americana, si è sposata l’11 novembre con Carter Reum, anche lui imprenditore di liquori e di startup, da sempre molto vicino alla famiglia Hilton. La romantica proposta sulla spiaggia sarebbe arrivata dopo tre anni d’amore. La loro storia è iniziata nel 2019 e nel giorno dei 40 anni di Paris, è arrivata la proposta tanto attesa, insieme all’enorme anello di fidanzamento.

Paris ha condiviso con un post Instagram una foto dove indossa il suo abito bianco, firmato Oscar de la Renta, con un elegantissimo collo alto con ricami floreali in pizzo. Accompagna la foto con una dolcissima frase: “il mio per sempre inizia qui”. Tutto il suo matrimonio verrà documentato in una docu-serie chiamata “Paris in Love”. Intanto sono trapelati alcuni dettagli della cerimonia come la location. Si tratta della tenuta di proprietà a Bel-Air del defunto nonno di Paris, Barron, scomparso nel 2019. Inizialmente la location delle nozze doveva essere celebrata nella chiesa di Los Angeles dove sono convolati a nozze gli stessi genitori di Paris Hilton.

Quello che sappiamo di questo matrimonio è che sarà sfarzoso e glamour proprio come la sposa, infatti, la cerimonia durerà tre giorni, in cui si alterneranno momenti di festa a momenti più romantici ed eleganti. Per l’occasione l’iconica ereditiera farà addirittura dieci cambi d’abito. Il suo matrimonio da favola sarà estremamente riservato, ma gli invitati saranno sicuramente personalità di spicco nel mondo dello spettacolo. Sono già trapelati i nomi di Emma Roberts, la cantante Bebe Rexha e le componenti della famiglia Kardashian, a cui Paris Hilton è estremamente legata.

Congratulazioni Paris Hilton! Non vediamo l’ora di vedere tutto il tuo matrimonio.